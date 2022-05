Moto2 Mugello: Chantra si prende le FP2, 3 italiani in top 14

Il pomeriggio di libere al Mugello si chiude con Somkiat Chantra in testa alla classifica delle FP2. Ma non è abbastanza per scalzare Jake Dixon, che rimane saldamente al comando della classifica combinata del venerdì. Provvisoriamente tra i primi 14 troviamo anche Tony Arbolino, Niccolò Antonelli ed il leader Moto2 Celestino Vietti, buoni risultati considerando il pericolo pioggia per domani… Vediamo com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

Jake Dixon è stato il migliore nel turno del mattino, si riparte dal tempo del britannico di Aspar Team (il resoconto). La classifica combinata a lungo non subisce variazioni, per quanto riguarda la sessione invece inizialmente svettano i rookie. Su tutti Pedro Acosta, al comando davanti al compagno di squadra, e Manuel González, provvisoriamente terzo. Turno piuttosto tranquillo, nella seconda parte inizia invece ad esserci qualche scossone in classifica combinata. Qualche pilota rischia infatti di essere escluso (ad esempio Arbolino, Pasini, Ogura), sono minuti finali frenetici a caccia del miglior crono possibile. Considerando la possibile pioggia in arrivo domani, possono essere libere fondamentali. Non cambia molto nelle zone alte, discorso diverso per gli ultimi posti disponibili in top 14. López, Pasini e Ogura al momento sarebbero i primi esclusi, devono sperare nel bel tempo domani per provare a rientrare nel gruppo della Q2.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com