Moto2 e Moto3: che folla a Jerez, prima uscita di Ana Carrasco

Tutto pronto a Jerez per due giorni di test privati. Protagonisti oltre trenta piloti Moto2 e Moto3, tra di loro anche Ana Carrasco.

Appena conclusi i test ufficiali MotoGP a Sepang, riprende l’alternanza con le altre due categorie del Motomondiale. Con la differenza che per Moto2 e Moto3 si tratta di test privati e si corre in Europa, al Circuito de Jerez-Angel Nieto. Ma ci sarà una gran folla domani e mercoledì sul tracciato andaluso tra esordi, ritorni ed anche qualche volto dalle derivate di serie e dal JuniorGP, l’ex CEV. Due giornate di attività aperte al pubblico che scatteranno alle 10:00 per chiudere alle 18:00. Non le uniche, visto che nei giorni 16-17/02 avremo altre sessioni di prove private per queste categorie. Ma vediamo intanto tutti i protagonisti dei giorni 8-9 febbraio.

Moto3 scatenata a Jerez

La prima notizia è la presenza rosa del Motomondiale. Di questi giorni la conferma ufficiale del ritorno di Ana Carrasco, che farà quindi la sua prima comparsa coi colori BOÉ SKX. Accanto a lei il rookie David Muñoz, che esordirà però in ritardo per limiti d’età. A loro aggiungiamo il debuttante MTA Racing di Alessandro Tonucci (parte 1 e parte 2 della nostra intervista) con Stefano Nepa e l’esordiente Ivan Ortolá. Un’altra squadra al debutto è il VisionTrack Honda Racing Team di Michael Laverty con i rookie Scott Ogden e Joshua Whatley, al primo contatto quindi con altri piloti mondiali.

Non mancherà Esponsorama Avintia con la coppia di esordienti nostrana, ovvero Elia Bartolini e Matteo Bertelle, più il team Snipers con Andrea Migno ed Alberto Surra. Si presenta il Max Racing Team con il nuovo binomio Ayumu Sasaki-John McPhee, ecco poi al via anche CFMoto PrüstelGP con Carlos Tatay e Xavi Artigas. All’appello anche CIP col confermato Kaito Toba ed il rookie Joel Kelso, più Leopard con Dennis Foggia e Tatsuki Suzuki. Oltre a SIC58 con Riccardo Rossi e Lorenzo Fellon, per fiinire con Honda Team Asia ed i suoi due esordienti, Mario Suryo Aji e Taiyo Furusato.

Moto2, Supersport, JuniorGP

Proseguiamo la carrellata passando alla classe successiva, ovvero la Moto2. Iniziando da Marc VDS con Sam Lowes e Tony Arbolino, ovvero il duo che ha comandato i test a Valencia (qui i tempi). Per poi avere la prima uscita stagionale di Gresini Racing ed i suoi esordienti, Alessandro Zaccone (la nostra intervista) e Filip Salac, idem per Italtrans Racing fresco di presentazione con la confermata coppia Lorenzo Dalla Porta e Joe Roberts. Recente presentazione anche per la moto ‘tricolore’ di MV Agusta Forward, con il veterano Simone Corsi e Marcos Ramírez.

Aggiungiamo alla lista Honda Team Asia con Ai Ogura e Somkiat Chantra, per poi trovare anche IntactGP con Marcel Schrötter e Jeremy Alcoba, chiudendo la lista con RW Racing ed il suo giovanissimo duo, Barry Baltus ed il rookie Zonta Van Der Goorbergh. C’è poi una comparsa ex Moto2 ora in Supersport, ovvero Lorenzo Baldassarri, nuovo acquisto per Evan Bros, ed il compagno di squadra Peter Sebestyen. Finiamo con lo svizzero Angelo Tagliarini, pilota Dodici Motorsport dal futuro nell’Europeo Moto2 e già visto nei giorni scorsi a Valencia.

Foto: Circuito de Jerez