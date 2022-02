Moto2/Moto3, test Jerez: Honda Team Asia e Foggia top del day-1

Completato il primo giorno di test privati a Jerez. Per la Moto2 comanda il duo Honda Team Asia, Foggia svetta in Moto3. Tutti i tempi.

Gran folla oggi e domani sul Circuito de Jerez, tanti piloti Moto2 e Moto3 sono in pista per prepararsi al 2022. Per la middle class oggi comanda il binomio Honda Team Asia, con Somkiat Chantra a precedere Ai Ogura, mentre nella categoria minore il migliore è Dennis Foggia. Ricordiamo che ci sono anche due ragazzi del Mondiale Supersport, Baldassarri e Sebastyén, più Tagliarini dell’Europeo Moto2. Non è mancato il vento nel pomeriggio, fatto che ha un po’ rallentato i lavori. Mercoledì 9 febbraio l’attività sarà nuovamente dalle 10:00 alle 18:00, con ingresso aperto al pubblico.

Per avere qualche riferimento, riportiamo i tempi di rifermento del tracciato. Guardando la categoria Moto2, il record in gara è 1:41.313 appartenente a Sam Lowes, mentre il record assoluto è 1:40.667 realizzato da Remy Gardner. Aggiungendo che si tratta di crono in un GP svolto a maggio, quindi con temperature diverse rispetto a quelle del 1:42.213 di Somkiat Chantra, con Ai Ogura a soli 75 millesimi e Tony Arbolino a seguire a quasi due decimi. Nelle zone alte vediamo anche il neo pilota WorldSSP Lorenzo Baldassarri, che con un 1:42.359 è vicinissimo al record in gara di Aegerter nell’evento 2021 (1:42.329).

Passiamo alla Moto3, che ha nel 1:46.060 di Jaume Masiá (2020) il record in gara, mentre appartiene ad Andrea Migno il tempo di 1:44.988 valido come record assoluto a Jerez. In questo caso i tempi sono ben più vicini, visto che Dennis Foggia ha piazzato un 1:46.298 come best lap di giornata, con quattro decimi di margine sul nuovo compagno di box Tatsuki Suzuki. Ana Carrasco, impegnata nel processo di riadattamento ad una Moto3, oggi chiude in coda alla classifica.

La classifica del day-1

Foto: Honda Team Asia/Leopard Racing Team