Omaggio a Pedro Acosta, ecco la “Curva dello squalo” a Cartagena

Il Circuito di Cartagena celebra Pedro Acosta iridato Moto3 2021. Ecco la scultura ora presente alla curva 14 della pista spagnola.

Ciò che ha realizzato Pedro Acosta nella stagione 2021 è un bellissimo capitolo di storia del motociclismo. Il giovane figlio di pescatori, davvero ad un passo dall’addio a questo sport anni fa, è salito sul tetto del mondo alla fine di un campionato stellare. In questo 2022 lo attende la sfida Moto2, ma nel frattempo il Circuito di Cartagena ha deciso di omaggiare la favola del suo piccolo campione. La curva 14 ora porta una grande scultura in ferro battuto rappresentante uno squalo, aggiungendo il suo cognome su un grande numero 1.

Perché proprio lo squalo? È presto detto: il suo soprannome in spagnolo è “El Tiburón de Mazarrón”, letteralmente “Lo squalo di Mazarrón”. Un omaggio alle sue origini, che Pedro Acosta ha sempre sottolineato con orgoglio, oltre alla “cattiveria agonistica” che l’ha fatto subito conoscere al grande pubblico del Motomondiale. Cartagena poi è un posto speciale, visto che il padre lo portava lì ad allenarsi quand’era piccolino. Ed è lì che si è fatto vedere anche in quest’ultimo periodo in sella ad una R1, parte della sua preparazione per la nuova stagione.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1

Foto: Juan Trujillo Segura