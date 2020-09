Moto2, Misano: Trionfo Marini, tripletta tricolore con Bezzecchi e Bastianini

Luca Marini conquista il successo a Misano ed allunga un po' in campionato. Podio tutto tricolore con Marco Bezzecchi 2° ed Enea Bastianini 3°.

Tripudio tricolore nella classe intermedia del Motomondiale a Misano. Luca Marini, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini sono gli assoluti protagonisti della gara Moto2, regalando una serie di belle battaglie per podio e vittoria. Trionfa il leader iridato, vincitore davanti al compagno di box ed a ‘Bestia’, un podio quindi tutto italiano che rispecchia anche la classifica in campionato, visto che ora Bezzecchi risale in terza piazza. Da sottolineare la gran gara di Sam Lowes, 8° al traguardo dopo essere partito dalla pit lane.

LA GARA

Il poleman Lowes, come detto, scatta dalla pit lane per penalità, Gardner 2° in qualifica finisce KO nel warm up. Il terzo classificato Marini quindi si ritrova a scattare davanti a tutti, accompagnato in prima fila da Bezzecchi e Bastianini (ecco il suo casco per l’evento di casa). Terzetto tricolore che scatta al meglio portandosi subito al comando della corsa, con Schrötter a seguire. Quel che appare chiaro fin da subito è che il duo Sky VR46 sembra avere qualcosa in più: lo dimostra la fuga, che scatta fin dalle prime curve.

Nel corso della gara registriamo gli incidenti di Garzó, Navarro, Izdihar, in seguito anche Schrötter, inizialmente protagonista in gara, più il rientrante Syahrin, Nagashima. Marini intanto, autore anche del nuovo record in gara in 1:37.013, prende il largo e giro dopo giro il gruppo si sgrana. Non manca qualche brivido per Bastianini, che nel tentativo di recuperare su Bezzecchi 2° quasi finisce a terra, rendendosi protagonista di un bel salvataggio “alla Márquez”.

Gara finita? Niente affatto: ‘Bez’ recupera sul Marini, che commette un errore e gli permette di passare davanti. Il duo Sky VR46 quindi viaggia in tandem, ormai con un buon margine di sicurezza: si infiamma la battaglia tra i due compagni di squadra. Una lotta che favorisce Bastianini dietro di loro, impegnato nel tentativo di recupero e con Vierge a ruota. Alla fine scappa di nuovo Luca Marini, arriva il trionfo sul tracciato di casa, mentre Marco Bezzecchi resiste ad Enea Bastianini e completata la doppietta Sky VR46 in quello che è un podio tutto tricolore.

LA CLASSIFICA