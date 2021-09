Raúl Fernández mette tutti in riga, è pole position a Misano. In prima fila Sam Lowes ed Augusto Fernández, italiani più lontani.

Raúl Fernández re in qualifica al Misano World Circuit. Il rookie di KTM Ajo arriva come un missile proprio sul finale, mettendo il suo quinto sigillo stagionale in Q2. Accanto a lui in prima fila partiranno Sam Lowes ed Augusto Fernández, mentre il leader Moto2 Remy Gardner conclude in quarta piazza, ma certamente pronto all’attacco per la corsa di domani. Chi si aspettava un guizzo tricolore è rimasto deluso: Marco Bezzecchi è il migliore, ottavo davanti a Di Giannantonio, Dalla Porta e Bulega. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: Vietti e Dalla Porta al top

Entra in azione la classe intermedia ed ecco arrivare subito gocce di pioggia. Inizia così una sessione “bagnasciutta” per quanto riguarda le qualifiche della classe intermedia. Ma non va troppo male alla fine per i nostri portacolori: Celestino Vietti e Lorenzo Dalla Porta in particolare si fanno vedere da subito, occupando le prime due posizioni utili e tenendole fino alla bandiera a scacchi. Con loro passeranno il turno anche Joe Roberts e Thomas Lüthi, appena fuori il “Pescao” Syahrin.

Q2: e alla fine ecco Raúl Fernández

La pioggia si è già fermata, la pista si asciuga ed i piloti entrato subito in azione con le gomme slick. Non ci vuole molto tempo perché si veda in bella evidenza il leader della categoria: Remy Gardner passa in testa su Aron Canet (autore anche di un salvataggio incredibile alla Variante del Parco) ed Augusto Fernández, ma certo non finisce qui. C’è pure Sam Lowes che vuole la pole position, sul finale occhio al suo compagno di box. Ma tra i contendenti ecco Raúl Fernández! Zampata finale per il rookie KTM Ajo, che si prende la prima casella in griglia sul duo Marc VDS.

Foto: KTM Ajo