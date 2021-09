Raúl Fernández piazza il suo sigillo nel terzo turno di libere, seguito da Augusto Fernández e da Remy Gardner. Quattro italiani passano in Q2.

Ultima sessione di prove libere Moto2 con “i soliti noti” di ritorno nelle zone alte. In vetta c’è Raúl Fernández, poco importante se ancora convalescente dall’infortunio alla mano destra: il rookie KTM Ajo piazza la zampata su Augusto Fernández, terza piazza infine per il leader iridato Remy Gardner. Quattro i nostri portacolori che conquistano la Q2 diretta: Marco Bezzecchi, Stefano Manzi, Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Ultimo ed importante turno per decidere la top 14, ovvero chi andrà direttamente in Q2. Si riparte da Lüthi in vetta dopo la prima giornata, ma la classifica subisce cambiamenti fin dai primi minuti. Non manca uno ‘scossone’ per Bezzecchi, senza ulteriori conseguenze, mentre arrivano alcuni annunci per la prossima stagione. Marcos Ramírez passa in MV Agusta Forward, American Racing Team ingaggia Sean Dylan Kelly dal MotoAmerica. Non mancano anche alcuni incidenti: il rookie Arenas finisce a terra al Carro, Dixon cade poco dopo alla Rio. In testa alla classifica infine troviamo i due Fernández, rispettivamente Raúl davanti ad Augusto, con Remy Gardner a completare la top 3.

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com