Thomas Lüthi il migliore delle prime libere su pista bagnata. A seguire due piloti di casa, Marco Bezzecchi e Nicolò Bulega.

Categoria Moto2 di scena a Misano per il 14° evento stagionale, che inizia con Thomas Lüthi in vetta. L’esperto pilota svizzero del Mandalika SAG Team stampa il miglior crono della sessione inaugurale del GP di San Marino, svolta su pista molto bagnata. Dietro di lui si piazzano due nostri portacolori, ovvero Marco Bezzecchi e Nicolò Bulega. In basso nella classifica invece sia il leader iridato Remy Gardner che Raúl Fernández, che iniziano con molta cautela in condizioni non semplici. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 1

Come detto, la classe intermedia inizia l’evento a Misano su pista molto bagnata per l’acquazzone arrivato durante il turno della classe regina. Torna in azione Yari Montella con Speed Up, rivediamo Jake Dixon dopo la parentesi MotoGP come sostituto. Ricordiamo un Raúl Fernández ancora convalescente (anche se non sembra, visto il trionfo di domenica), aggiungiamo anche l’annuncio odierno di Alcoba-Schrötter come nuova formazione Intact GP. Italiani subito in evidenza, in particolare Bezzecchi, a caccia del riscatto dopo lo zero di pochi giorni fa, ma anche Bulega e Manzi. Non manca una scivolata alla Quercia per Canet (con parecchi danni alla sua moto), poco dopo stesso discorso anche per Augusto Fernández, ma alla Rio. Un buon turno per Dixon, ma chiuso con un incidente nei secondi finali, mentre nella seconda parte della sessione era passato al comando Thomas Lüthi. L’esperto svizzero, alla sua ultima stagione mondiale, comanda queste prime libere a Misano, seguito da Marco Bezzecchi e da Nicolò Bulega.

La classifica

Foto: SAG Racing Team