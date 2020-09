Moto2, Misano: FP3, doppietta tricolore con Bezzecchi e Marini

FP3 Moto2 del segno del tricolore. Marco Bezzecchi è il migliore davanti a Luca Marini, 3° Gardner, Q2 per Bastianini e Dalla Porta.

Doppia Italia al comando della classifica Moto2 dopo le ultime prove libere. Ci pensano Marco Bezzecchi e Luca Marini a piazzarsi presto al comando, con il primo autore del miglior crono del fine settimana. Terza posizione finale per Remy Gardner, accesso diretto alla Q2 anche per Bastianini ed il compagno di box Dalla Porta (la prima volta per l’iridato Moto3).

Ultima sessione di prove libere, ultima occasione per assicurarsi un posto nelle prime 14 posizioni e quindi direttamente la Q2. Subito in evidenza i due ragazzi Sky VR46, ma anche tanti alti: i tempi del venerdì sono presto abbassati, da subito è aperta competizione per migliorare quanto fatto nella prima giornata a Misano. Non mancano alcune scivolate, protagonisti i rookie Aron Canet (due volte) e Hector Garzó, oltre a Joe Roberts.

In testa alla classifica rimangono Marco Bezzecchi, autore del miglior crono assoluto dei due giorni, e Luca Marini, staccato di soli 83 millesimi. Remy Gardner si assicura la terza posizione davanti a Sam Lowes, si fa vedere nuovamente anche Tetsuta Nagashima, mentre il leader del venerdì Enea Bastianini chiude 8°. Da segnalare anche per la prima volta l’accesso diretto alla Q2 di Lorenzo Dalla Porta, 13°.

La classifica FP3/combinata