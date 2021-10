Moto2 Misano-2: Sam Lowes pole tra le cadute, Gardner solo 14°

Qualifiche Moto2 a Misano condizionate da tantissime cadute. In pole alla fine c'è Sam Lowes, il leader Remy Gardner è fuori dalla top ten.

Condizioni complesse e tantissime cadute in queste qualifiche a Misano, che premiano Sam Lowes. È lui infatti l’autore della pole position, seguito dall’alfiere Speed Up Jorge Navarro e dal compagno di box Augusto Fernández. Non una buona giornata per il leader Moto2 Remy Gardner, che non va oltre la 14^ posizione in griglia di partenza, con il diretto rivale Raúl Fernández a chiudere la top ten. Unica categoria con gli italiani fuori dalla prima fila in questo sabato di qualifiche: il migliore è il rookie Celestino Vietti, 5° con scivolata. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: tutti giù per terra

Una sessione certamente non semplice per le condizioni della pista, ricca davvero di incidenti. In pochi minuti scivolano Bezzecchi, Arbolino, Schrötter, Baltus, Bulega, Casadei (due volte), Marcon, Corsi e Baldassarri, provocando una sequenza di bandiere gialle e quindi la cancellazione di svariati tempi veloci. Difficile quindi riuscire a farsi un’idea di chi può passare al turno successivo, finché non abbiamo Jorge Navarro autore del miglior crono. Seconda piazza per il rookie Albert Arenas, seguito da Hector Garzó e da Bo Bendsneyder, l’uomo dello spettacolare salvataggio durante le libere (qui le immagini).

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri

Q2: ecco Sam Lowes!

Battaglia nelle zone alte fin da subito, con il duo Marc VDS che vola al comando, per poi essere sopravanzato da Jorge Navarro. Ma è anche qui un turno segnato da tantissimi incidenti, compresi gli attimi da brividi a cinque minuti dalla fine: scivola Vierge alla curva 15, i marshals accorrono, ma in sequenza scivola anche Dixon nello stesso punto, ed in regime di bandiere gialle! Fortunatamente nessuna conseguenza né per i piloti né per il personale. Circa un minuto dopo e finisce a terra anche Vietti mentre cercava di migliorare il 4° posto provvisorio, non va meglio ad Ogura, Manzi, Raúl Fernández. Finito il ‘valzer di bandiere gialle’ si fa vedere Sam Lowes, che inanella qualche giro veloce e si prende così la pole position! Prima fila per gli spagnoli Jorge Navarro ed Augusto Fernández, miglior italiano Vietti 5°.

Foto: motogp.com