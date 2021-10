Augusto Fernández in vetta anche nelle FP2 a Misano. Seguono il leader Moto2 Gardner ed il duo Petronas, incidente tra Roberts e Manzi.

Prima giornata del secondo round a Misano nel segno di Augusto Fernández. Dopo essersi assicurato le prime libere, si ripete anche nel turno pomeridiano, precedendo il leader Moto2 Remy Gardner di appena 76 millesimi. Miglior italiano Celestino Vietti in sesta posizione, Marco Bezzecchi invece è appena fuori dalla top 14 dopo questa prima giornata. Da segnalare un incidente finale tra Joe Roberts e Stefano Manzi, con il primo apparso un po’ dolorante ad un braccio. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Primi minuti con ‘sorpresa’ per un pezzo che inaspettatamente si stacca dalla KALEX di Raúl Fernández. In testa si porta presto il duo Petronas, con Gardner e Manzi a seguire, mentre vediamo un ospite di riguardo nel box Italtrans. Lorenzo Dalla Porta, recentemente operato per risolvere un grosso problema ad una spalla, ha fatto visita alla sua squadra in occasione dell’ultimo evento italiano della stagione.

La pista è ancora bagnata per lunghi tratti, ma i piloti iniziano a farsi sempre più vedere con gomme slick. Di conseguenza i tempi si abbassano sensibilmente rispetto al mattino, stravolgendo tutta la classifica. A referto un lungo alla Rio di Chantra che si trasforma in una scivolata nella ghiaia, senza conseguenze per il pilota. Segnaliamo nei minuti finali anche un incidente alla Variante del Parco tra Manzi e Roberts (che si teneva la spalla sinistra), con l’highside dell’americano che l’italiano subito dietro non ha potuto evitare. La classifica finale vede di nuovo Augusto Fernández in vetta, a precedere Remy Gardner ed il duo Petronas.

La classifica FP2/combinata

Foto: motogp.com