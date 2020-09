Moto2: Marini-Bezzecchi, che doppietta! “Un nostro regalo al team”

Luca Marini in trionfo davanti a Marco Bezzecchi. Doppietta Sky VR46 dopo una grande battaglia: il primo mantiene la leadership, il secondo ora è 3° in campionato.

Luca Marini e Marco Bezzecchi: con loro il team Sky VR46 festeggia una splendida doppietta in Moto2 a Misano. Vince il leader in classifica iridata, ma se l’è dovuta sudare: un piccolo errore (la folle) infatti permette al compagno di box di dare vita ad una gran battaglia, prima di riprendere saldamente il comando. Nemmeno il secondo è stato immune da errori (anche lui la folle…), tanto da rischiare di perdere il secondo posto contro un agguerrito Bastianini in rimonta. Marini (subito festeggiato anche dal fratello Valentino Rossi) allunga di qualche punto, Bezzecchi ora è 3° iridato.

“Un successo speciale, penso sia stata davvero la mia gara migliore” ha dichiarato il capoclassifica Moto2 al parco chiuso. Non manca qualche appunto. “Non sono stato così veloce come mi aspettavo. Ad ogni uscita la pista è cambiata e non è andata come avevo visto durante i turni.” Ottimo scatto al via, subito al comando. “Ho cercato di gestire al meglio il vantaggio su Bez, finché non ho sbagliato e mi è entrata la folle. Ho perso un secondo, Bez mi ha superato ed è iniziata la battaglia. Mi sono reso conto però che ero un po’ più rapido e quando sono tornato davanti ho spinto per accumulare un po’ di margine. Un gran lavoro di squadra.”

Bezzecchi ci ha provato fino alla fine, cercando di complicare la vita al compagno di box e di assicurarsi il secondo successo consecutivo. Non ci è riuscito, ma non può certo essere deluso per un gran GP in casa con annesso podio. “Una gara bellissima!” ha dichiarato con un largo sorriso. “All’inizio, dopo aver passato Enea, sono rimasto un po’ in attesa dietro a Luca. Quando ho potuto però ho cercato di rompergli il ritmo, ma aveva qualcosa in più rispetto a me. Ad un certo punto però mi è entrata la folle e ho quasi perso il secondo posto! Nell’ultimo giro ho dovuto spingere a morte per farcela. È doppietta, davvero un bel regalo da parte nostra al team.”