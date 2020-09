Moto2: Marco Bezzecchi, prezioso 2° posto in una “domenica particolare”

Marco Bezzecchi chiude anche la caotica gara di Misano-2 sul podio. Mantiene così il terzo posto provvisorio in una categoria che quest'anno sembra parlare italiano.

La crescita esponenziale di Marco Bezzecchi in questa stagione si è vista anche a Misano-2. In una gara complessa, condizionata da gocce di pioggia e bandiere rosse, il pilota Sky VR46 è riuscito a chiudere sul secondo gradino del podio. Non senza qualche difficoltà iniziale, ma è nella seconda parte della ‘gara-sprint’ che ha dato il meglio di sé, cercando anche una (tardiva) rimonta sul leader della gara Bastianini. Alla fine è 2°: si tratta del quarto podio stagionale, che gli permette di consolidare la terza piazza iridata provvisoria. Ora 15 punti lo separano da ‘Bestia’ e 20 dal compagno di box Marini, capoclassifica in campionato.

“È stata una domenica particolare” ha ammesso a fine gara. “Nella seconda partenza scattavo dalla quarta casella: considerati i pochi giri, ho deciso di rischiare e di utilizzare la gomma morbida al posteriore. Una scelta difficile, ma dopo la caduta in mattinata nel warm up mi sembrava quella più giusta.” Uno scatto non ottimale, visto che perde qualche posizione, ma riesce poi a riprendersi. “Ho fatto fatica all’inizio, ma in seguito sono riuscito a recuperare. Dopo il sorpasso su Luca [Marini], ho iniziato a fare il mio ritmo e mi sono riportato sotto Vierge e Schrötter.”

Una progressione costante, che lo porta in seconda piazza provvisoria: lì scatta la vera e propria rimonta sul leader, con Lowes al seguito a tempo di record. “Ho cercato di avvicinarmi a Bastianini, mi sentivo bene” ha sottolineato. Il distacco diminuiva sempre di più, scendendo infine sotto il secondo… “Ma la gara ormai era finita!” Arriva così un altro secondo posto, un nuovo podio che significa un’ulteriore conferma: la Moto2 parla italiano, assieme a Marini e Bastianini c’è anche lui. Siamo ormai al giro di boa della stagione, si comincia a fare qualche pensiero in più alla corona iridata…