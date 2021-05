Moto2: Marco Bezzecchi, finalmente il podio! “Ne avevo bisogno”

Marco Bezzecchi secondo a Jerez. Dopo un errore iniziale e la rimonta, ecco il tanto cercato primo podio stagionale. "Una gara divertente e punti importanti."

Tre gare non proprio come si aspettava, il podio sfiorato una volta sola, fino alla tappa a Jerez. Marco Bezzecchi è riuscito così a conquistare un ottimo secondo posto e 20 punti importanti in un inizio di stagione Moto2 un po’ al di sotto delle sue aspettative. “Sembra sempre che ci manchi qualcosa rispetto agli altri” aveva commentato un po’ amaro dopo i primi tre GP. Sulla pista andalusa, da qualche anno molto cara agli italiani della classe intermedia, ecco che arriva il podio tanto desiderato.

Lo dimostra il largo sorriso che sfoggia l’alfiere Sky VR46 a GP concluso. “Sono contentissimo, ho fatto una bella gara.” Anche se non perfetta a causa di un errore iniziale. “Purtroppo nel primo giro mi sono un attimo deconcentrato quando avevo Augusto [Fernández] di fianco, eravamo davvero molto vicini. Ho mancato il punto di frenata e ho staccato quattro metri dopo. Quindi sono finito davvero lungo e ho dovuto rimontare.” Tentando anche una rimonta finale su Di Giannantonio da tempo leader della corsa, ma senza successo.

“Sfortunatamente negli ultimi cinque giri l’anteriore era davvero al limite.” Un problema evidenziato anche dal connazionale davanti, che però in quel momento aveva ormai un gran margine, da gestire piuttosto agevolmente. “È stata comunque una gara molto divertente” ha aggiunto ‘Bez’, sottolineando che “È un risultato di cui avevo bisogno. Sono 20 punti importanti dopo un inizio di stagione non proprio brutto, ma nemmeno dei migliori.”

Ammette anche una domenica in condizioni della pista un po’ diverse. “Il livello di grip non era il massimo, mi aspettavo molto meglio. Sabato nelle libere giravo in 41 basso, mentre in gara parliamo di 41.6, 41.7… Ho gestito bene il posteriore, ma i maggiori problemi li ho all’anteriore. Per Le Mans cerchiamo un altro step.” A caccia della riconferma dei passi avanti fatti finora. Dopo il passaggio di Bastianini e Marini in MotoGP, è diventato uno dei favoriti per questo 2021. E Bezzecchi vuole confermarlo.

Foto: Sky Racing Team VR46