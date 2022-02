Moto2: Tony Arbolino, Sam Lowes e le livree 2022 di Marc VDS

Marc VDS Racing Team apre ufficialmente la sua stagione 2022. Ecco presentati Tony Arbolino, Sam Lowes ed i colori delle loro KALEX.

Si apre la tredicesima stagione mondiale per Marc VDS Racing Team, al via con una formazione rinnovata a metà. La conferma è Sam Lowes, accanto a lui ecco Tony Arbolino, reduce dall’anno d’esordio in Moto2. Uno dei due ragazzi italiani ‘di punta’ nella classe intermedia, più un esperto della categoria. Assieme alla compagnia francese Elf, nuovamente nelle vesti di main sponsor. A pochi giorni dai test ufficiali, è stata oggi presentata la livrea delle due KALEX. L’obiettivo chiaramente è riportare in alto la struttura guidata da Marc van der Straten.

“Essere coi più veloci”

Iniziamo dal giovane italiano, molto motivato per questa nuova annata mondiale. Accanto a lui il capotecnico Lucio Nicastro, il telemetrico Miguel Angel Arias, i meccanici Guillem Carrillo e Stephan Haseneder. “Non vedo l’ora di iniziare” ha dichiarato Tony Arbolino. “Voglio ripagare la fiducia che la squadra ha riposto in me. Durante l’inverno il rapporto è cresciuto, si è creato un ottimo gruppo e questo è molto importante per me. I test poi sono andati molto bene: dobbiamo sistemare qualche dettaglio, ma siamo pronti alla battaglia.” Con obiettivi chiari. “Voglio essere competitivo e puntare alle posizioni da podio, lottando coi più veloci della categoria.”

L’anno del 22?

Terza stagione invece per Sam Lowes con Marc VDS, con un team quasi invariato: come conferme, il capotecnico Gilles Bigot, il telemetrico Julien Robert ed il meccanico Anthony Couturier, la new entry è il meccanico Steven Bradley. Anche per lui l’obiettivo è chiaro. “L’anno scorso volevamo lottare per il titolo, avevamo iniziato davvero molto bene, ma qualcosa non è andato come previsto. Mi sto concentrando sul mantenere un ottimo stato di forma per un lungo periodo.” Ricordando anche che “Non è stata una pre-season facile per il mio polso sinistro [tendinite, ndr], ma sono certo del mio potenziale. È il 2022, speriamo sia l’anno del 22!”

Voglia di successi

Chiaramente la carica arriva anche dal team owner Marc van der Straten. “Abbiamo lo stesso entusiasmo del primo anno mondiale” ha sottolineato. “Sono convinto che sarà una grande stagione, ricca di successi con i nostri piloti. Conosciamo bene la velocità, il talento e la dedizione di Sam, non ho dubbi su di lui per quest’anno. Accanto a lui c’è un grande pilota come Tony, pieno di energia, di qualità e di impegno. Sono convinto che riusciremo a farlo crescere ed a portarlo a lottare al top. Siamo pronti, sarà un grande campionato.”