Al Red Bull Ring Lorenzo Dalla Porta stava disputando il suo miglior GP non solo del 2022, ma da quand’è in Moto2. Nemmeno stavolta è arrivato il lieto fine: ad otto giri dalla fine, quand’era provvisoriamente 8°, la sua KALEX improvvisamente si è spenta alla curva 3 ed Arbolino subito dietro non ha potuto evitarla (le immagini dell’incidente). Svanisce così quello che sarebbe stato il suo miglior risultato di sempre. Nonché un importante segnale di crescita sia come forma fisica che a livello di feeling in sella. Sarebbe stato significativo anche per un futuro ancora da decidere, con voci di un possibile ‘passo indietro’. Ma davanti intanto c’è Misano, con doppia motivazione: fare bene in casa e confermare i segnali incoraggianti visti nel GP d’Austria.

Il suo miglior GP, quasi

Il passaggio dalla Moto3 alla Moto2 non è stato semplice. Aggiungiamoci il calvario a causa di una spalla poi operata l’anno scorso, a cui è seguito un lunghissimo processo di recupero. Lorenzo Dalla Porta ci sta lavorando ancora adesso, ma la situazione sta migliorando costantemente. In Austria l’italiano di Italtrans è davvero partito alla grande: 3° nelle prime libere, 10° nelle FP2, 4° nelle FP3 determinanti per l’accesso diretto alla Q2, che ottiene senza problemi. È poi 10° in griglia, miglior risultato stagionale in qualifica ed un ottimo punto di partenza per provare a centrare il miglior piazzamento in Moto2. Sarebbe il coronamento del suo miglior fine settimana di sempre! Il via non è dei migliori, ma Dalla Porta non demorde: con pazienza e costanza risale, è in top ten, ma non vuole certo fermarsi. Fino appunto al finale inglorioso, quella caduta ad otto giri dalla fine…

“C’è sempre luce in fondo al tunnel”

“Un problema tecnico ci ha impedito di finire la gara” è l’amaro commento dell’iridato Moto3 2019. “Ero 8°, stavo lottando per prendere il gruppo di testa: mi stavo godendo ogni giro ed ogni sorpasso. Dopo un periodo duro stavo raggiungendo il mio obiettivo.” Dalla Porta vuole guardare il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo svolto un gran weekend, siamo stati veloci e costanti, fisicamente sto molto meglio.” Ci tiene poi a postare via social una frase motivazionale: “Per ricordare chi sei, devi dimenticare chi ti hanno detto di essere.” Un pensiero che ha voluto condividere in quello che ha definito il suo periodo più difficile. “Sto imparando tante cose e lavorando su me stesso per migliorare. Ciò che deve rimanere integro è il vero te stesso, ringrazio chi mi aiuta, mi rispetta e ha cura di me. C’è sempre la luce in fondo al tunnel.” Parole di un pilota determinato a lottare per rimettersi ed arrivare in alto.

Foto: Valter Magatti