Moto2 Le Mans, Prove 2: Sam Lowes passa in testa, quante cadute

Sam Lowes svetta nella seconda sessione di libere Moto2, seguono Raúl Fernández e Marco Bezzecchi. Fioccano gli incidenti a fine turno.

Cambia il nome al vertice nel secondo turno di libere Moto2. Si fa vedere Sam Lowes, che piazza presto il tempo di riferimento, ottima seconda piazza per il rookie Raúl Fernández, mentre risale sul finale Marco Bezzecchi. In top 14 provvisoria troviamo anche i nostri Bulega, Manzi e Di Giannantonio, oltre al leader Gardner e l’esordiente Ogura. Non mancano però anche un buon numero di incidenti proprio nei minuti finali del turno.

Prove libere 2

La prima notizia è che è già finito il GP del rookie Yari Montella, infortunatosi in seguito ad un incidente nelle FP1. Si fanno vedere presto i due ragazzi Marc VDS e la coppia Red Bull KTM Ajo, mentre finisce a referto una caduta per Di Giannantonio, senza conseguenze e con il pilota subito ripartito. In seguito finisce a terra anche Baldassarri, mentre non manca qualche bel rischio per Gardner e Dixon. Turno complesso anche per la wild card Marcon, protagonista di una scivolata nei minuti finali, stesso discorso anche per Syahrin, Dixon, Chantra, Ramírez e Vietti, mentre il quartetto citato inizialmente continua a dettare il passo. Con l’inserimento negli ultimi secondi di Marco Bezzecchi, ma nessuno scalza Sam Lowes dalla prima casella, con Raúl Fernández e l’italiano a seguire.

La classifica FP2

Foto: motogp.com