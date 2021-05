Raúl Fernández conquista la sua prima pole position Moto2 in condizioni miste. Seconda casella per Marco Bezzecchi, terza piazza per Joe Roberts dalla Q1.

Una qualifica Moto2 davvero difficile a causa delle mutevoli condizioni meteo sul Circuito Bugatti. Ma Raúl Fernández riesce comunque ad avere la meglio anche di questa situazione, ecco la sua prima pole position in classe intermedia. Marco Bezzecchi, che aveva tentato l’azzardo slick (poi cambiando), risale in seconda piazza, terza casella in griglia invece per Joe Roberts, arrivato dalla Q1 e capace di conquistare la prima fila. Pioverà, farà bel tempo in gara? È la grande incognita… Tutti gli orari del GP.

Q1: Roberts, Ogura, Corsi e ‘Balda’ avanti

Si comincia dal primo turno che vede al via anche i nostri Arbolino, Baldassarri, Dalla Porta, Vietti Marcon, Corsi. Oltre ad Alonso López, chiamato in corsa per sostituire l’infortunato Montella. Quattro piazzamenti disponibili per riuscire a passare al turno successivo, è battaglia serrata fin da subito tra i protagonisti in azione. A referto un incidente per Ramírez alla curva 3, la sua sessione si chiude anzitempo. Alla fine ce la farà Joe Roberts, che piazza il miglior tempo davanti al rookie Ai Ogura ed ai due italiani Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri.

Q2: la prima di Raúl Fernández

Prima del via ecco fare nuovamente capolino la pioggia, ma davvero per poco. Davvero difficile capire come giocarsela in queste condizioni, ma abbiamo Lowes in pista presto con le gomme slick. Il primo, ma non l’unico, visto che ad esempio Bezzecchi segue il suo esempio. Ma non ha pagato… Molti altri invece rimangono sulle gomme rain, ma è una situazione complessa che porta anche a vari incidenti, come l’highside di Ogura o la scivolata di Schrötter, o ad un grosso rischio per Gardner. Non evitano la caduta invece Navarro, Bulega, Corsi, mentre Joe Roberts e Raúl Fernández si contendono la prima casella. Si unisce alla festa anche Remy Gardner, ma alla fine sarà il rookie KTM Ajo a spuntarla. Prima pole position Moto2 per il rookie spagnolo, risale all’ultimo Marco Bezzecchi in seconda piazza, prima fila anche per Joe Roberts, lo ricordiamo arrivato dalla Q1.

Foto: motogp.com