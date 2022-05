Moto2 Le Mans: Augusto Fernández, ritorno alla vittoria. Vietti 8°

Il suo ultimo trionfo risale al GP di San Marino del 2019, nel suo primo anno mondiale completo. Augusto Fernández ha finalmente interrotto il lungo digiuno, ecco arrivare il suo 4° successo Moto2 in carriera! Una gara solida e costante per il pilota spagnolo, più combattuti gli altri piazzamenti sul podio. Alla fine Aron Canet è 2° con quel polso ancora tutt’altro che a posto, Somkiat Chantra solo al traguardo ha ragione di un battagliero Cameron Beaubier. Super rimonta di Celestino Vietti 8° al traguardo, che peccato per Pedro Acosta, a lungo protagonista al comando dopo la prima pole Moto2… Con un ringraziamento speciale ad un amico, come vi abbiamo raccontato qui sotto.

La gara

Non c’è Sam Lowes dopo aver fatto un tentativo nel warm up. Il britannico, reduce da un brutto incidente in Q2, ha accusato dolore al collo e giramenti di testa. Non è quindi idoneo per competere, Marc VDS al via con il solo Arbolino. Prima di partire, sulle moto dei ragazzi KALEX compare un particolare cartello. Si tratta di un messaggio per Klaus Hirsekorn, “metà” del costruttore tedesco, protagonista di un incidente in mountain bike.

Per la prima volta Acosta scatta dalla pole e realizza anche un ottimo scatto “a fionda”, volando con margine al comando. Fernández gli si accoda presto, salgono Arenas e López, mentre finisce subito il GP di Antonelli, a terra alla Garage Vert. Stesso punto in cui finiranno a terra anche Aldeguer ed Arbolino (due scivolate in sincronia) poco dopo. Un altro incidente per Dixon, KO alla curva 13, mentre Canet (ancora col polso acciaccato) risale fino a prendersi provvisoriamente il 3° gradino del podio. A referto anche un incidente tra Arenas e López: il primo entra forse troppo garibaldino alla Musée per superare il rivale, che comunque aveva lasciato spazio, ma finisce male.

Bendsneyder riceve una Long Lap Penalty per taglio alla curva 4, mentre in vetta il duo Ajo si è dato alla fuga. Sembra di rivedere una delle tante gare dominanti della coppia Gardner-Raúl Fernández del 2021… Ma a 15 giri dalla fine l’incredibile colpo di scena, Acosta è a terra a La Chapelle! Augusto Fernández vola, il trio Canet-Beaubier-Chantra punta quindi al secondo gradino, mentre Rodrigo cade al Raccordement e Ramírez finisce a terra alla Musée, stesso punto del KO anche di Baltus. Augusto Fernández invece è senza rivali, ecco il ritorno alla vittoria! Gara solida dello spagnolo, mentre Aron Canet è 2° e Somkiat Chantra completa il podio. Celestino Vietti limita i danni ed è 8° in rimonta, ma Ai Ogura (dopo un contatto iniziale con Corsi, qui in basso il segno) rosicchia ancora qualcosa.

La classifica

La classifica Moto2 iridata

Foto: motogp.com