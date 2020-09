Moto2: Jorge Martín negativo e al rientro, speranze iridate ancora vive?

Jorge Martín pronto al rientro a Barcellona. Negativo all'ultimo test per Covid-19, lo spagnolo è determinato a riaprire il suo campionato dopo aver saltato il doppio round a Misano.

L’unico pilota positivo per coronavirus nel Motomondiale tornerà in azione questo fine settimana. Jorge Martín ha annunciato sui social di essere risultato negativo all’ultimo test svolto. Dopo aver saltato il doppio evento a Misano, lo spagnolo può rientrare proprio in occasione di un evento casalingo. Questo fine settimana infatti si corre al Circuit de Barcelona-Catalunya, teatro dell’8° GP 2020. Un’opportunità anche per testare le sue speranze di gloria in Moto2: riparte da un -46 dal leader iridato Luca Marini.

Ci pensa lo stesso pilota ad annunciarlo con questo tweet sul suo profilo personale. Ma l’assenza per due gare potrebbero aver influito non poco sulla sua possibilità di lottare per l’iride Moto2. Marini, Bastianini e Bezzecchi sono stati gli assoluti protagonisti della categoria in queste ultime gare e mantengono il comando nella classifica generale. Jorge Martín è sceso in quinta posizione, ma non dimentichiamo che mancano ancora parecchie gare alla fine. In una stagione così imprevedibile, tutto può ancora succedere.