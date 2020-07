Moto2, Jerez2: Prove 3 a Jorge Martín, cade Nagashima

Jorge Martín svetta nell'ultimo turno di libere Moto2. Seguono Lowes e Baldassarri, cade Nagashima, nuovo casco per Ramírez.

Ultima sessione di libere nel segno del team Red Bull KTM Ajo, ma in due modi diversi. Jorge Martín stampa il miglior crono dei due giorni, assicurandosi l’accesso alla Q2 al comando della classifica, mentre il leader iridato Tetsuta Nagashima cade ed è al Centro Medico per controlli. Sam Lowes chiude con il secondo miglior tempo, terza piazza per Lorenzo Baldassarri, Q2 anche per Bezzecchi, Marini, Bulega e Di Giannantonio.

Ultima sessione di prove libere, ultima occasione per tutta la griglia Moto2 per assicurarsi uno dei 14 posti utili per accedere direttamente al secondo turno di qualifiche. Vola al comando Martín, registriamo invece un incidente per il compagno di box Nagashima, a terra alla curva Pedrosa ed evacuato in barella. Per il leader iridato il trasporto al Centro Medico per controlli. Da segnalare un nuovo casco per il rookie Marcos Ramírez: il pilota di Conil de la Frontera celebra così il ‘suo’ Gran Premio, mostrando orgogliosamente i colori della bandiera andalusa.