Moto2, Jerez2: Marini e Bezzecchi svettano nelle FP2

Luca Marini autore del miglior crono nelle FP2 davanti a Marco Bezzecchi, il più rapido del venerdì. Terzo Jorge Navarro.

Ultimo turno Moto2 del venerdì chiuso con il duo Sky VR46 al comando. Luca Marini stampa presto il miglior crono, ma ad appena 81 millesimi di ritardo c’è il compagno di box Marco Bezzecchi (protagonista di un incidente), che mantiene ancora il miglior tempo di giornata. Terza piazza per Jorge Navarro davanti al leader iridato Tetsuta Nagashima.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI BEZZECCHI, MOTO IN FIAMME

Seconda e ben più calda sessione di prove libere che scatta nel segno del duo Sky VR46, provvisoriamente al comando davanti a Nagashima. Non manca qualche rischio iniziale per Lüthi, che fortunatamente continua senza problemi. Ma il turno si chiuderà malamente per Bezzecchi, che negli ultimi minuti scivola alla prima curva. La sua KALEX prende fuoco e serve l’intervento dei commissari per porre rimedio (foto: motogp.com).

Niente da fare, nessuno riesce ad insidiare il duo Sky VR46, che rimane al comando della classifica Moto2 fino alla bandiera a scacchi. Dietro alla doppietta tricolore di Marini e Bezzecchi risale Jorge Navarro, che sopravanza Tetsuta Nagashima. Non manca qualche brivido sul finale per Bastianini, che evita una possibile caduta.

La classifica FP2

La classifica combinata