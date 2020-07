Moto2, Jerez2: FP1 con Marco Bezzecchi al comando

Marco Bezzecchi davanti a tutti nelle prime libere Moto2. Il pilota italiano precede Tetsuta Nagashima e Jorge Navarro.

Prime libere Moto2 che vanno a Marco Bezzecchi. L’alfiere Sky VR46, ricordiamo non ancora al top per un infortunio ad una caviglia prima della ripartenza, svetta in questo primo turno del venerdì. Chiudono dietro di lui il leader iridato Tetsuta Nagashima e Jorge Navarro, top ten anche per Baldassarri, Bulega, Marini e Manzi. FP2 al via alle 15:10.

Tutti contro Nagashima, che continua a mantenere la leadership iridata dopo la vittoria in Qatar ed un secondo posto pochi giorni fa. Il pilota giapponese è da subito uno dei protagonisti di questo primo turno di libere, assieme a Baldassarri, Navarro e Bezzecchi. Il pilota Sky VR46 prende poi il comando con un tempo molto vicino a quello delle FP1 di sette giorni fa sempre a Jerez.

Non ci sono grandi cambiamenti per la classifica della categoria, la bandiera a scacchi decreta Marco Bezzecchi come il migliore della sessione. Tetsuta Nagashima si fa vedere in seconda piazza, terzo è Jorge Navarro a precedere Lorenzo Baldassarri e Niccolò Bulega. Tempi una volta di più davvero ravvicinati: dal 1° al 22° classificato infatti abbiamo appena 8 decimi!

La classifica Moto2