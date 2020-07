Moto2, Jerez: Marini si ripete nelle FP2, Bezzecchi 2°

Luca Marini il più rapido anche nelle FP2 Moto2. Marco Bezzecchi 2° completa il dominio Sky VR46, segue Tetsuta Nagashima.

Sky Racing Team VR46 in grande spolvero in questa prima giornata a Jerez. Luca Marini è il più rapido anche nel secondo turno di libere, ma c’è Marco Bezzecchi subito dietro di lui. Una buona notizia per il pilota 72, che ancora sta recuperando da un infortunio ad una caviglia. Terza piazza per l’attuale leader iridato Tetsuta Nagashima davanti al miglior esordiente Aron Canet.

Si riparte da dove ci siamo fermati al mattino: Marini ci mette poco a riprendersi la testa della classifica, con Navarro e Schrötter provvisoriamente a seguire. Certo con tempi ben più alti, considerando anche il gran caldo pomeridiano (il crono di riferimento è un 1:41.410). Poco dopo ecco una scivolata alla Michelin che ferma Andi Gilang: il rookie Honda Team Asia non riesce a ripartire, il suo turno finisce molto presto.

Problemi meccanici invece costringono Navarro a rallentare vistosamente nella seconda parte del turno. Al pilota non rimane che spingere la moto in via di fuga per poi rientrare al box a piedi. In testa alla classifica invece si ricompone il duo Sky VR46 con Marco Bezzecchi 2°, una situazione che rimane invariata fino alla bandiera a scacchi. Segue Tetsuta Nagashima davanti al rookie Aron Canet ed a Sam Lowes.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Sky Racing Team VR46