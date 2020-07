Moto2, Jerez: Marini top nelle FP1, strano incidente per Manzi

Miglior crono nelle FP1 per Luca Marini, che precede di pochi centesimi Jorge Navarro, 3° Bezzecchi. Strano incidente per Manzi.

Tricolore al comando nella prima sessione di libere Moto2 a Jerez. Il pilota è Luca Marini, che inizia il Gran Premio della ripartenza nel migliore dei modi. A soli 48 millesimi si piazza Jorge Navarro, terzo è Marco Bezzecchi. Una volta di più la categoria si conferma davvero serrata: lo confermano i ben 21 piloti racchiusi in un secondo!

Riparte la Moto2 con Lowes al primo GP stagionale: il britannico si è perfettamente rimesso dall’infortunio alla spalla che l’aveva fermato per il primo round. Non in forma invece Bezzecchi, ancora alle prese con i postumi di un infortunio ad una caviglia: deve ancora servirsi delle stampelle per salire sulla moto. Inizio di sessione già molto caldo che scatta nel segno di Nagashima, leader iridato dopo il successo in Qatar a marzo.

Il pilota giapponese precede Lowes, il compagno di box Martín e Navarro, con distacchi davvero minimi. A circa metà turno abbiamo la prima caduta della categoria, quella di Manzi alla curva 3: il pilota sta bene, non così la moto. Eloquente infatti l’immagine di un commissario che recupera la ruota anteriore completamente divelta dalla sua F3 675. Incidente o importante guaio tecnico?

In pista nel frattempo il duo Sky VR46 si porta provvisoriamente al comando, ma ci sono parecchi piloti che ambiscono a quei piazzamenti in classifica. Uno di questi è Lüthi, che però non mette a referto il suo giro perché sbalzato dalla moto alla Expo. Nessuno scalza Luca Marini dalla prima piazza: ottima partenza per l’italiano, con Jorge Navarro che si inserisce in seconda piazza davanti a Marco Bezzecchi.

La classifica

Foto: Sky Racing Team VR46