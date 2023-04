Moto2 Jerez: il ritorno di Lowes in pole, Arbolino solo 10°

Il primo guizzo in qualifica dal Sachsenring 2022. Sam Lowes si prende la pole position a Jerez, la prima della stagione, e con un vantaggio davvero notevole. Oltre mezzo secondo rifilato a Pedro Acosta, che per due millesimi precede Jake Dixon. Attenzione anche al vice-campione Moto2 in carica Ai Ogura, che inizia a lanciare i primi segnali dopo un periodo invernale molto complesso. Si preannuncia un’intensa battaglia domani sulla pista andalusa, sperando che ci siano anche gli italiani. Il leader Moto2 Tony Arbolino non brilla ed è solo 10°, fa un po’ meglio Celestino Vietti 7°. Tempi e cronaca delle due sessioni di qualifiche.

Q1: c’è il vice-campione

Prima sessione di qualifiche con anche Dalla Porta e Foggia in azione. Ma anche Ai Ogura, vice-campione Moto2 in carica ma ancora al lavoro alla ricerca della giusta forma. L’infortunio in preseason lo sta ancora condizionando, deve ritrovarsi prima di poter dire la sua in campionato. Ma comincia bene questa sessione, come dimostra il fatto che l’alfiere Honda Team Asia è presto in vetta. Neanche il tempo di cominciare invece per Senna Agius (sostituto di Binder), nei guai per una scivolata alla curva Pedrosa che complica il suo turno. Non va meglio a Dalla Porta, che qualche minuto dopo finisce a terra alla curva Lorenzo. Alla fine Ogura ce la fa, eccolo al comando della top 4 che ottiene l’accesso alla Q2. Assieme a lui si prendono il pass anche Roberts, van den Goobergh e Gonzalez.

Q2: riecco Sam Lowes

Completata la lista dei 18 piloti chiamati a contendersi la pole position Moto2, chi avrà la meglio? Ce ne sono parecchi che iniziano da subito a farsi vedere in alto, come Dixon o Lopez, ma c’è anche il capoclassifica della Q1 che ha intenzione di dire la sua. Lo vediamo infatti risalire costantemente, velocissimo fino a raggiungere la prima fila. Ma dobbiamo guardare la situazione negli ultimi minuti, quando arrivano prima Acosta, poi Lowes al comando! È l’inizio della vera lotta per la pole position, purtroppo senza protagonisti italiani… La pole position al britannico di Marc VDS su Acosta e Dixon, incidente finale per Arenas alla curva 12.

Foto: motogp.com