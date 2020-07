Luca Marini dominatore nel Gran Premio di Spagna. L'italiano conquista il successo davanti a Tetsuta Nagashima ed a Jorge Martín.

Seconda gara Moto2 con Luca Marini netto dominatore. Il pilota Sky VR46 riesce a portarsi presto davanti ed a prendere il largo, conquistando così il primo successo, il 4° in carriera, di questa strana stagione 2020. Dopo la vittoria in Qatar, arriva il secondo posto per Tetsuta Nagashima, mentre chiude in terza piazza Jorge Martín, scattato dalla pole position. Lontani Baldassarri e Bastianini, protagonisti a Losail e stavolta ai margini della top ten.

Ottimla partenza in gara di Martín, mentre si porta in seconda piazza Canet davanti a Marini. Finisce subito invece la gara di Navarro, autore di una pessima partenza e scivolato all’uscita della prima curva dopo un contatto con Bezzecchi. Notifica di Long Lap Penalty per Dixon, colpevole di partenza anticipata, ma non mancano in seguito ulteriori incidenti. Ramírez che scivola e falcia l’incolpevole Chantra (l’incidente finisce sotto la lente d’ingrandimento della Direzione Gara), Bezzecchi, Schrötter, Lüthi. Negli ultimi giri si ritira anche Di Giannantonio, doppio zero per il team Speed Up.

In testa inizialmente si era formato un bel quintetto in aperta contesa per la zona podio, ma la situazione non dura a lungo. Il gruppo si sgrana, Marini inizia a prendere il largo su Nagashima, che a sua volta stacca il compagno di box Martín, con Lowes quarto. Verso il finale si cerca di ravvivare la lotta per la vittoria e per il terzo gradino del podio, ma le posizioni sono ormai cristallizzate. Trionfa l’alfiere Sky Racing VR46, mantiene la leadership iridata Tetsuta Nagashima col secondo posto, doppia festa KTM con Jorge Martín a completare il podio.

La classifica