Meno di due giorni per dare il via al sesto evento della stagione 2022. Si corre a Jerez, su un tracciato molto apprezzato soprattutto dagli italiani della Moto2. Negli ultimi quattro anni in particolare registriamo solo vittorie tricolori, sei trionfi in tutto se consideriamo il doppio evento del 2020 ed i primi anni di questa ‘giovane’ categoria. Si guarda al leader iridato Celestino Vietti ed a Tony Arbolino, determinato a riscattarsi dopo il caos a Portimao, per continuare questa tendenza. Rivediamo intanto i precedenti.

Guizzo di Iannone

La Moto2 nasce ufficialmente nel 2010, a Jerez assistiamo al trionfo di Toni Elías, parte del ‘triplete’ spagnolo completato da Pol Espargaró in 125cc e da Jorge Lorenzo in MotoGP. Bisogna aspettare però appena un anno per avere il primo successo italiano. Nel 2011 infatti ci pensa Andrea Iannone, nettamente in trionfo sul tracciato andaluso. A quasi otto secondi infatti troviamo Thomas Lüthi, terza piazza per un altro nostro portacolori, Simone Corsi. L’unico successo per parecchi anni: in seguito vinceranno Pol Espargaró, Tito Rabat, Mika Kallio, Jonas Folger, Sam Lowes ed Alex Márquez. Un solo podio tricolore in questo periodo, ovvero il secondo posto di Pecco Bagnaia nel 2017.

Quadriennio tricolore

Dal 2018 all’anno scorso invece è stato un dominio italiano. Apre la strada Lorenzo Baldassarri, in trionfo sia in quella prima stagione che nel 2019. Prima con margine su Miguel Oliveira e Pecco Bagnaia, poi per soli tre decimi su Jorge Navarro, con il compagno di box Augusto Fernández a completare il podio. Nel 2020 invece registriamo un doppio evento sempre a Jerez, una scelta necessaria a causa della pandemia. Non cambia però il finale, cominciando con Luca Marini che si impone nel Gran Premio di Spagna, precedendo Tetsuta Nagashima e Jorge Martín (team Ajo). La settimana dopo tocca al Gran Premio dell’Andalucía ed è un assolo tricolore: Enea Bastianini vince la corsa, Luca Marini e Marco Bezzecchi completano il podio. Per finire con il 2021 ed una doppietta italiana: il successo va a Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi è secondo.

Foto: motogp.com