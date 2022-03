Moto2, Italia all’attacco: Celestino Vietti pronto al bis in Indonesia?

La stagione 2022 è iniziata decisamente in maniera stellare per i colori azzurri in Moto2. Con Celestino Vietti in particolare, dominatore senza rivali del GP in Qatar che ha aperto il campionato. ‘Rimediando’ prontamente all’assenza di podi nella sua annata d’esordio, come aveva sottolineato alla presentazione del team VR46. Riuscirà a ripetersi a Mandalika? Ricordiamo che nel 1997 l’evento in Indonesia (anche se sul tracciato di Sentul) fu vinto da un italiano nell’allora 250cc. Sarebbe interessante riprendere il filo…

Soprattutto per confermare l’ottima partenza di campionato. “È un nuovo tracciato, nessuno di noi in Moto2 ci ha mai girato. Ma tutti partiranno da zero.” Una condizione che potrebbe rivelarsi favorevole per l’uomo di punta della squadra di Valentino Rossi. Questo però lo vedremo con le prime libere. Adattarsi alle condizioni della pista il prima possibile sarà un aspetto chiave. Spero di ripartire dalle buone sensazioni del Qatar.” Si allinea anche il team manager Luca Brivio: “È un circuito nuovo per tutti. L’obiettivo è raccogliere quanti più dati possibili e continuare sul trend positivo con Celestino.”

Foto: VR46 Racing Team