Moto2, il Mondiale 2023 inizia con due giorni di test privati a Jerez

Tantissima attività in questo periodo al Circuito de Jerez-Angel Nieto. I test ufficiali MotoE, i test privati Moto3, ora è il turno della Moto2. Martedì e mercoledì il tracciato andaluso ospiterà i due giorni di test privati programmati per la categoria intermedia. Un modo per ‘togliere la ruggine’ in vista delle prove a Portimao nei giorni 17-19 marzo, unica sessione ufficiale prima dell’inizio del Mondiale 2023. Due giorni con orario 10:00-18:00.

Primo riscaldamento

Sono quattro gli italiani da osservare in questa categoria. Dennis Foggia è l’unico al debutto dalla Moto3, pronto a misurarsi con la KALEX Triumph del team Italtrans. Eredita la sella di Lorenzo Dalla Porta, a caccia del passo in più con il Mandalika SAG Team. Celestino Vietti invece deve ripartire da zero, scacciando i ‘fantasmi’ della seconda metà del 2022, mentre Tony Arbolino punterà a ripartire da dove si è fermato alla fine dello scorso campionato. Ma tra gli esordienti attenzione anche al campione Moto3 in carica Izan Guevara, così come al vice-campione Sergio Garcia, curiosità poi per l’ex MotoGP Darryn Binder, ora al debutto in Moto2 dopo l’anno del ‘grande salto’. Vedremo poi Kohta Nozane in arrivo dal Mondiale Superbike, il baby prodigio britannico Rory Skinner è un ex BSB, Alex Escrig arriva invece dall’Europeo di categoria, Borja Gomez infine è vice-campione ESBK. C’è poi il ritorno mondiale di Lukas Tulovic da campione europeo Moto2 in carica. Ne abbiamo citati alcuni, ma è una griglia di partenza interessante. Dopo la lunga pausa invernale, i prossimi due giorni di test a Jerez saranno la rampa di lancio per il 2023.

Moto2, l’entry list

Elf Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Sam Lowes

Red Bull KTM Ajo: Pedro Acosta-Albert Arenas

GasGas Aspar Team: Izan Guevara-Jake Dixon

Flexbox HP40: Aron Canet-Sergio Garcia

Idemitsu Honda Team Asia: Ai Ogura-Somkiat Chantra

Gresini Racing Moto2: Filip Salac-Jeremy Alcoba

Speed Up Racing: Alonso Lopez-Fermin Aldeguer

Italtrans Racing Team: Joe Roberts-Dennis Foggia

Forward Team: Marcos Ramirez-Alex Escrig

Pertamina Mandalika SAG Team: Lorenzo Dalla Porta-Bo Bendsneyder

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Lukas Tulovic-Darryn Binder

Yamaha VR46 Master Camp Team: Manuel Gonzalez-Kohta Nozane

American Racing: Rory Skinner-Sean Dylan Kelly

Fantic Motor: Borja Gomez-Celestino Vietti

Fieten Olie Racing GP: Barry Baltus-Zonta Van Den Goorbergh

Foto: Circuito de Jerez-Angel Nieto