Moto2 GP Stiria: Remy Gardner in pole, Ai Ogura gran secondo

È pole position per Remy Gardner, il leader Moto2 scatterà nel miglior posto possibile. Ai Ogura 2° da applausi, prima fila per Marco Bezzecchi.

Il leader Moto2 determinato a riprendere il filo di una prima parte di stagione memorabile. Un primo segnale da Remy Gardner è la pole position al Red Bull Ring, certo la posizione migliore in griglia di partenza. Solo all’ultimo però è riuscito a conquistarla, ha dovuto fare i conti con uno scatenato Ai Ogura che provvisoriamente si era installato davanti a tutti. Gran secondo posto comunque per il giovane rookie giapponese, mentre completa la prima fila Marco Bezzecchi. Un ottimo piazzamento per dare la svolta alla sua stagione 2021… Gli orari del Gran Premio.

Q1: passano Di Giannantonio, Garzó, Arenas e Manzi

Si comincia dalla prima sessione di qualifiche, che vede protagonisti anche Di Giannantonio, Vietti, Baldassarri, Manzi, Bulega, Corsi e Montella. Sono soprattutto i nostri a dettare il ritmo per buona parte della sessione, occupando le quattro posizioni utili per passare il turno. Certo si inseriscono poi molti altri nella lotta, mentre registriamo una scivolata per Celestino Vietti alla prima curva. Non può più migliorarsi, questo gli costa la top 4… Passano invece Fabio Di Giannantonio, Hector Garzó, Albert Arenas e Stefano Manzi.

Q2: zampata finale di Gardner

La lista dei 18 è completa, scatta la battaglia per la pole position. Bezzecchi, i Fernández, Bezzecchi, Gardner… Sono parecchi a contendersi le zone alte della classifica, e quindi le prime caselle in griglia di partenza. Negli ultimi minuti però inizia a farsi strada anche il rookie Ai Ogura, che si porta sempre più vicino ai primi, finché non lo troviamo in pole! Gran giro per il giovane pilota giapponese, ma non è finita: riecco il leader Moto2, determinato a scattare nella migliore posizione possibile al ritorno dalle vacanze. E ci riesce! Poco importa che l’ultimo giro sia stato cancellato, quello prima era sufficiente per la pole position. Accanto a lui c’è lo strepitoso Ogura, terza casella infine per il nostro Marco Bezzecchi.

Foto: Red Bull KTM Ajo