Moto2 GP Stiria, Prove 3: Remy Gardner al top, Bezzecchi 2° con caduta

Ultimo turno di libere col leader Moto2 Remy Gardner in testa. Segue Marco Bezzecchi, risalito dopo una strana caduta, 3° è Aron Canet.

Il più importante turno di prove libere al Red Bull Ring si chiude con il leader Moto2 in bella evidenza. Remy Gardner infatti piazza il miglior crono assoluto di questi due giorni, limando quando fatto da Marco Bezzecchi nel venerdì di prove. L’italiano è protagonista di uno strano incidente nelle fasi iniziali, ma riesce in seguito a ripartire ed a confermare la tendenza vista finora. Terza piazza finale per Aron Canet, anche lui costantemente nelle zone alte, oltre a fornire una spinta a Gardner sul finale per qualche difficoltà dell’alfiere KTM Ajo. In top 14 e quindi direttamente in Q2 troviamo Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino, tutti gli altri italiani invece sono in Q1. Gli orari del GP.

Prove libere 3

Ultimo turno di prove libere ripartendo dal miglior crono del venerdì di Bezzecchi, ma la sua sessione si complica subito. Per l’alfiere Sky VR46 infatti ecco un particolare incidente alla curva 3, senza conseguenze ma con qualche danno alla sua KALEX. Stesso punto in cui poco dopo finisce a terra anche Baldassarri, medesimo strano incidente, con qualche brivido in più visto che rimane in pista, prima di essere prontamente soccorso ed aiutato da un commissario. Navarro invece in seguito scivola alla prima curva, non manca uno ‘scossone’ per il rookie Ogura, che si sta ben comportando in questi turni. Scivolano Baltus (curva 9), Montella e Vietti (curva 4) nei minuti finali, mentre anche in questa sessione assistiamo a svariati cambiamenti, tutti cercano la top 14 per la Q2 diretta. Remy Gardner mette infine il suo sigillo è lui il più veloce di queste tre libere, con Marco Bezzecchi però a seguire a soli 75 millesimi, mentre è 3° Aron Canet.

Per i tuoi massaggi Thai

Classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com