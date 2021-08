Moto2 GP Stiria, Prove 2: Gardner in testa, Bezzecchi top del venerdì

Remy Gardner si impone nella seconda sessione di libere al Red Bull Ring. Seguono Lowes e Lüthi, Bezzecchi in testa in classifica combinata.

Secondo turno di libere al Red Bull Ring che vedono al comando il leader Moto2. Remy Gardner si piazza al comando in condizioni “bagnasciutte” inizialmente, poi migliorate col passare dei minuti. Il pilota australiano è il migliore dell’ultima sessione del venerdì ma si ferma ad un decimo dal crono mattutino di Marco Bezzecchi, protagonista di una scivolata nelle FP2. Classifica che sul finale cambia parecchio a causa di una bandiera gialla e di svariati crono cancellati. Gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Pista ancora a tratti umida per la pioggia arrivata a fine FP2 Moto2 e continuata per parte della seconda sessione MotoGP. Forse anche per questo nei primi minuti registriamo una scivolata per Corsi alla curva 4, mentre il rookie Arbolino e Bezzecchi prendono il comando della classifica provvisoria. Ma la classifica è destinata a cambiare presto… A referto in seguito una caduta per Navarro alla curva 9, senza conseguenze. In vetta si fanno vedere anche Gardner, i Fernández, Lowes, ma anche il nostro Dalla Porta, che sembra piuttosto a suo agio al momento. Nella seconda parte del turno invece ecco Bezzecchi a terra alla prima curva, senza conseguenze (ma con qualche discussione coi commissari…). Cadrà anche Canet, mentre sale in testa alla classifica il leader Moto2 Remy Gardner, che stampa il miglior crono della sessione davanti a Sam Lowes e Thomas Lüthi.

Classifica FP2

La classifica combinata

Foto: Sky Racing Team VR46