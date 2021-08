Moto2 GP Stiria, Prove 1: comanda Bezzecchi, 20 piloti in un secondo!

Marco Bezzecchi in evidenza nella prima sessione di libere del GP di Stiria. Ad 80 millesimi c'è Augusto Fernández su Aron Canet, 7° il leader Moto2 Gardner.

Nota tricolore in vetta in queste prime libere Moto2 del Gran Premio di Stiria. Marco Bezzecchi stampa il crono di riferimento nel turno inaugurale del venerdì, con Augusto Fernández a ruota ad appena 80 millesimi. Terza piazza per Aron Canet a precedere un ottimo Lorenzo Dalla Porta, segnaliamo anche Ai Ogura miglior rookie di queste FP1 con il 6° miglior tempo. Per quanto riguarda il duo KTM Ajo, abbiamo il leader Remy Gardner in settima piazza, con Raúl Fernández a seguire per appena 4 millesimi. Gli orari del GP.

Prove libere 1

Rientra il rookie Yari Montella, rimessosi dall’infortunio che l’ha tenuto fermo per parecchi GP. Scatta la sessione con Bezzecchi (attualmente al centro di varie voci a tema MotoGP) presto in vetta, mentre registriamo in pochi minuti una scivolata alla curva 5 per Vierge, provvisoriamente secondo. In questo primo evento dopo la pausa estiva non manca qualche omaggio per lo sfortunato Hugo Millan, scomparso nell’ultima tappa del CEV: Marcos Ramírez ha una dedica sul casco, nel caso di Aron Canet invece la troviamo sulla sua Boscoscuro. Tornando in pista, a referto nei 10 minuti finali anche un incidente per Beaubier, a terra alla curva 3 senza conseguenze. Per quanto riguarda la vetta della classifica, è un testa a testa tra Augusto Fernández e Marco Bezzecchi: all’ultimo l’italiano riesce a riprendersi la prima piazza, staccando di un niente il pilota spagnolo. Un primo turno dai distacchi piuttosto ridotti, ecco tutti i tempi.

La classifica

Foto: Sky Racing Team VR46