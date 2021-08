Moto2 GP Stiria: Marco Bezzecchi di forza, ecco la prima vittoria 2021!

Sorride Marco Bezzecchi, arriva il primo centro stagionale! Sul podio Aron Canet ed Augusto Fernández, 4° Remy Gardner, gare solide per Ai Ogura e Celestino Vietti.

Una gara Moto2 che non risparmia colpi di scena, ma che permette a Marco Bezzecchi di iniziare al meglio la seconda parte di campionato. L’alfiere Sky VR46 emerge sulla distanza: ecco l’acuto che cercava, a referto la prima vittoria della stagione 2021! Lo seguono Aron Canet ed Augusto Fernández, il leader Moto2 Remy Gardner invece è fuori dalla top 3 per un errore. Sfugge anche il primo podio ad un solido Ai Ogura a causa di una doppia penalità, gran gara anche di Celestino Vietti, che con un sorpasso finale su Raúl Fernández taglia il traguardo in sesta piazza.

La cronaca

Gara dichiarata asciutta (anche se la pista ancora non lo è del tutto), i piloti sono in griglia con gomme slick. Ottimo scatto al via di Bezzecchi, che soffia la prima posizione a Gardner, poco dopo leggermente largo nel tentativo di rispondere, a ruota resistono anche Raúl Fernández e Ogura. Si complica subito invece la gara di Corsi, a terra alla curva 3, stesso discorso anche per Roberts, alla curva 9 (sarà un terzo zero consecutivo per lo statunitense), e per Baltus, giù alla prima curva del secondo giro. In pochi giri la griglia Moto2 si sgrana, dividendosi in vari battaglieri gruppetti. Gardner tenterà anche la fuga, ma senza riuscirci, visto che Bezzecchi, Canet e Ogura non sono proprio d’accordo.

Si chiude anzitempo anche la gara di Garzó, colpo di scena a sei giri dalla fine: Gardner finisce largo, si allontanano sia la vittoria che il podio! Ringrazia Bezzecchi, che poco prima era passato al comando, nei guai invece Ogura: è 2°, ma arriva una Long Lap Penalty! Anzi, doppia visto che esce dai limiti mentre la percorreva. Che peccato per il rookie Honda Team Asia, autore di una gara splendida fino a quel momento… Nonostante l’aggiunta di 3 secondi al traguardo eguaglia comunque il suo miglior piazzamento stagionale, chiudendo 5°. Neanche da dirlo, Marco Bezzecchi non ha più rivali e vola verso il primo trionfo del 2021! Aron Canet ed Augusto Fernández completano il podio, nota di merito anche per Celestino Vietti, 19° in griglia e sesto all’arrivo con un gran sorpasso finale su Raúl Fernández.

La classifica

Foto: motogp.com