Moto2 GP Qatar, Prove 3: Aron Canet precede Roberts e gli italiani

Aron Canet al top nelle FP3 in Qatar, seguito da Roberts, Di Giannantonio e Vietti. Classifica combinata invariata, Lowes e Bezzecchi dettano il passo.

Terza ed ultima sessione di prove libere Moto2 che vede Aron Canet al comando della classifica dei tempi. L’alfiere Aspar Team piazza la sua Boscoscuro al vertice, precedendo Joe Roberts, Fabio Di Giannantonio ed il rookie Celestino Vietti. I due italiani però dovranno passare per la Q1, visto che nessuno è riuscito a migliorare in questo primo turno del sabato. Lo ricordiamo, qualifiche di categoria che scatteranno alle 16:25 orario italiano.

Si riparte dopo una prima giornata nettamente nel segno di Lowes e Bezzecchi, che si stanno ponendo da subito come i piloti da battere. Turno odierno che in pochi minuti vede una scivolata di Bendsneyder alla curva 1, seguita poco dopo dalla caduta di Dixon alla curva 7. Nessun problema soprattutto per il britannico, che controlla subito il polso ancora non perfettamente a posto. A referto anche un brutto highside alla curva 1 per il rookie Baltus: il giovane belga viene in seguito portato al Centro Medico per controlli.

Come avvenuto nelle prime libere, le temperature sono ben più alte, quindi in classifica combinata non registriamo cambiamenti. Ma la ‘novità’ è che quest’ultima sessione si chiude senza Lowes o Bezzecchi in testa. Scivolata finale per Ramírez alla curva 6, mentre davanti a tutti troviamo Aron Canet, a precedere Joe Roberts e gli italiani Di Giannantonio e Vietti.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: Aspar Team