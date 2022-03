Sarà pure il primo Gran Premio dell’anno, ma non tutti ci arriveranno in forma. Anzi, da vedere se alcuni riusciranno a partecipare. Sam Lowes per cominciare è alle prese da un pezzo con la tendinite al braccio sinistro. Si aggiungono Marcel Schrötter e Bo Bendsneyder, infortunatisi nel corso dei test ufficiali svolti a Portimao ed impegnati in una corsa contro il tempo per esserci. Basterà? Vedremo chi riceverà l’idoneità.

“Sono un po’ preoccupato”

L’alfiere Marc VDS ha anche dovuto interrompere anzitempo i test proprio per il problema al polso. Un fatto con cui dovrà convivere in questo primo GP dell’anno, su un tracciato sul quale ha trionfato doppiamente negli eventi del 2021, sempre partendo in pole position. “È un circuito che adoro” ha infatti sottolineato Lowes. Col pensiero al lato fisico. “Sono un po’ preoccupato per il mio polso sinistro” ha ammesso. “Vedremo come starò, ma dai test di Portimao ci sono stati trattamenti e riposo quotidiani per essere nella miglior forma possibile.” Qualche novità poi per il GP. “Non ci sono test e corriamo di giorno invece che di notte, ma non vedo l’ora di cominciare.”

Corsa contro il tempo

Per quanto riguarda il tedesco di Intact GP stiamo parlando della frattura della mano sinistra, precisamente il piccolo osso metacarpale esterno. Il pilota Mandalika SAG Team invece è alle prese con la frattura della clavicola destra in seguito ad un highside a Portimao. Entrambi sono subito andati in Spagna e sono stati immediatamente operati, con l’obiettivo di essere al via in Qatar. Ricordiamo però che i test si sono svolti nei giorni 19-21 febbraio, quindi è davvero una corsa contro il tempo per entrambi i ragazzi Moto2. Schrötter al momento è l’unico dei due ad aver confermato la partenza per Losail, da vedere però quali saranno le sue effettive condizioni e se riceverà l’OK.

Foto: motogp.com