Moto2 GP Jerez, Prove 1: Remy Gardner al top, 2° Bezzecchi

Remy Gardner all'ultimo al comando delle FP1 Moto2. L'attuale leader iridato precede Marco Bezzecchi e Sam Lowes (caduto).

Miglior crono proprio allo scadere. Remy Gardner piazza la zampata proprio alla fine delle prime libere Moto2 a Jerez, chiudendo in testa alla classifica. L’attuale leader in classifica generale supera di poco più di un decimo Marco Bezzecchi, terza piazza finale per Sam Lowes, protagonista anche di una scivolata senza conseguenze. Miglior rookie Raúl Fernández 4°, per il momento nei 14 anche Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega. Alle 15:10 seconda ed ultima sessione di giornata.

Prove libere 1

C’è un volto nuovo nella categoria intermedia del Motomondiale: si tratta di Taiga Hada, al debutto mondiale in sostituzione dell’infortunato Baltus. Prima wild card della stagione per Tommaso Marcon, guarito dal Covid ed in pista accanto al rientrante Corsi ed a Baldassarri. Regolarmente in azione poi Marcos Ramírez, operatosi in questi giorni per risolvere un problema di sindrome compartimentale al braccio destro. Come riferimenti cronometrici, da subito siamo in linea con i tempi migliori registrati all’anno scorso sulla pista andalusa.

Ma dobbiamo aspettare i minuti finali per vedere Sam Lowes in testa alla classifica dei tempi: dopo l’incidente a Portimao, il britannico vuole rifarsi subito. A referto incidenti per il rookie Vietti (curva 2), per Canet (curva 13), per l’alfiere Elf Marc VDS (curva 3) e per Tommaso Marcon (curva 2), mentre si fa vedere in alto anche Marco Bezzecchi. Ma l’italiano deve cedere proprio all’ultimo la prima piazza: ecco Remy Gardner, che piazza il miglior crono nelle prime libere davanti a ‘Bez’ ed a Sam Lowes.

La classifica

Foto: motogp.com