Moto2 GP Europa: Vince Bezzecchi, Bastianini di nuovo leader!

Marco Bezzecchi conquista una grande vittoria a Valencia. Secondo è Jorge Martín, 3° Remy Gardner. Lowes cade e Bastianini è di nuovo leader.

Un bel colpo di scena caratterizza questa gara Moto2. Sam Lowes commette il primo errore da molte gare ad ora, scivolando e vedendosi costretto al ritiro! Una bella opportunità per i rivali in ottica campionato. Per cominciare Marco Bezzecchi, 4° in classifica generale, che riesce a dominare la corsa ed a trionfare con margine su Jorge Martín e Remy Gardner. Enea Bastianini non sale sul podio, ma il 4° posto finale gli permette di essere nuovamente il leader. Infine c’è Luca Marini, che è 6° e si mantiene nel vivo della lotta. Sarà un finale di stagione incandescente.

Assenze ed incidenti

Non prendono il via Jake Dixon ed Augusto Fernández. Il primo ha riportato fratture al polso destro in seguito ad un incidente nelle libere. Il secondo ha accusato invece la lesione ad un dito del piede sinistro dopo una scivolata sempre nelle prove libere. Il primo incidente è quello di Roberts, scivolato dopo poche tornate, una volta al comando della gara. Finisce male anche per Syahrin (già dolorante per il botto nelle libere), Di Giannantonio, Corsi, Chantra. A 10 giri dalla fine il colpo di scena con Lowes a terra! Che momento in ottica iridata…

La gara

Ottima partenza di Vierge con Roberts a ruota, non si può dire lo stesso di Lowes che cede svariate posizioni. Occhi puntati su Bastianini, lanciatissimo fin dal via con l’obiettivo di tenere viva la lotta iridata, ma c’è un altro italiano in bella evidenza. Bezzecchi, fresco di rinnovo, beneficia della caduta di Roberts per portarsi davanti, a lungo tallonato dagli inseguitori prima di riuscire a scappare. Ma come detto, a 10 giri dalla fine il colpo di scena: Lowes è a terra! È una ghiotta occasione per i rivali in campionato. ‘Bestia’ però a tratti appare un po’ più in difficoltà e deve guardarsi da ogni possibile avversario per non perdere troppi punti.

VIDEO Scivolata di Sam Lowes, perde la leadership iridata

Nessuno riesce ad ostacolare Marco Bezzecchi, ecco il trionfo nel primo round a Valencia! L’alfiere Sky VR46 vince con ampio margine su Jorge Martín secondo, terza piazza per Remy Gardner, entrambi autori di un’ottima gara. Sorride Enea Bastianini: la quarta piazza al traguardo, riuscendo ad imporsi su Baldassarri, gli permette di essere nuovamente al comando della classifica piloti! Ora ha 6 punti di vantaggio su Lowes, +19 su Marini, +29 su Bezzecchi.

La classifica