Moto2 GP Doha, Prove 3: davanti c’è Sam Lowes, Bezzecchi 2°

Sam Lowes al comando nelle ventose/sabbiose FP3 Moto2. Seconda piazza per Bezzecchi davanti a Gardner, Raúl Fernández il migliore verso le qualifiche.

Sessione conclusiva di prove libere con vento e sabbia arrivati già durante il turno Moto3 precedente. Anche la Moto2 quindi risente di queste condizioni, con Sam Lowes che all’ultimo riesce a piazzare il miglior crono (anche se ininfluente) della sessione. A seguire c’è Marco Bezzecchi, terza piazza finale per Remy Gardner. Classifica combinata invariata con Raúl Fernández sempre al comando, è tutto pronto per le qualifiche di questo GP: si comincia alle 17:25 ora italiana.

Come detto, c’è parecchio sporco in pista a causa del vento, condizioni ben diverse da quelle incontrate dai piloti nella prima giornata di GP. Di conseguenza non possiamo sorprenderci per i tempi ben più alti che mettono a referto i ragazzi della classe intermedia. Da registrare anche un nuovo incidente per Garzó, scivolato alla curva 16 nella prima parte della sessione. Condizioni complicate, ma si fanno vedere Gardner e Canet in particolare, senza dimenticare anche i rookie Beaubier ed Arbolino, che riescono a portarsi presto nelle zone alte.

Ultimo turno di libere che a lungo non vede particolari cambiamenti in classifica, fino ai minuti finali. Ecco quindi che troviamo Sam Lowes al comando, tenendo il piazzamento fino alla bandiera a scacchi davanti a Marco Bezzecchi, terzo è Remy Gardner. Come detto buona sessione per due esordienti in particolare, visto che Arbolino e Beaubier concludono in top ten.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com