Moto2 GP Doha: Lowes pole-bis, Gardner e Bezzecchi in prima fila

Sam Lowes si ripete, ecco la seconda pole position stagionale. Nonostante vento e sabbia, il britannico blinda la prima casella davanti a Gardner e Bezzecchi.

Secondo evento della stagione Moto2 2021, seconda pole position per Sam Lowes. Nonostante le condizioni molto diverse (vento e sabbia a fare da padroni), il britannico di Marc VDS si impone in qualifica. Pochi dubbi sul fatto che vorrà provare a ripetersi anche in gara… Con tanti rivali agguerriti pronti ad impedirglielo, in primis Remy Gardner e Marco Bezzecchi che completano la prima fila. Migliori rookie di :queste qualifiche Raúl Fernández ed Ai Ogura, rispettivamente 4° e 6° in griglia di partenza. Gara domani al via alle 17:20 italiane.

Q1: nessun italiano in top 4

Primo turno di qualifiche con al via cinque italiani, soprattutto esordienti nella categoria. Parliamo infatti di Arbolino, Montella e Marcon (sostituto di Corsi), più Dalla Porta e Baldassarri. Ovviamente è sempre lotta serrata, ci sono quattro posizioni da conquistare e 14 piloti in competizione. Alla fine saranno Jorge Navarro, Bo Bendsneyder, il rookie Albert Arenas e Jake Dixon ad ottenere l’accesso alla Q2, nessuno dei nostri riesce a raggiungere la top 4.

Q2: ancora Sam Lowes!

Lista dei 18 piloti completata, ora si fa sul serio: si apre la battaglia per la pole position del Gran Premio di Doha. Si fanno vedere le Boscoscuro, soprattutto quella guidata da Canet, ma non è da meno neanche Bezzecchi. Non dimentichiamo però il vincitore di domenica scorsa Sam Lowes che inizia a fare la voce grossa nei minuti finali portandosi davanti a tutti. E con un gran tempo considerando lo sporco presente in pista oggi… Ma è sufficiente per assicurarsi la seconda pole in due GP, un buon inizio per cercare di ripetere anche la gara di domenica. Remy Gardner non riesce a soffiargli la prima casella, ci prova ma è secondo, terza piazza per Marco Bezzecchi.

