Moto2: Filip Salac nel diluvio, primo podio dedicato a Jason Dupasquier

Il nubifragio scatenatosi al Buriram quando toccava alla corsa Moto2 ha mandato all’aria ogni piano. Oltre a stravolgere i valori in pista, permettendo anche a ‘volti insoliti’ di emergere. È il caso di Filip Salac, che ha saputo sfruttare al meglio la pioggia per prendersi il primo podio di categoria. Anzi, ha addirittura rischiato il colpaccio, prima di un errore che ha spianato la strada a Tony Arbolino… Ma non c’è rammarico per il giovane rookie ceco, che non si aspettava davvero di prendersi un podio in questa prima annata in Moto2. Non manca una dedica speciale, un ricordo per l’amico Jason Dupasquier.

Salac, che rischio!

Una gara ad alta tensione per le condizioni difficilissime. Lo stesso esordiente di casa Gresini ha rischiato grosso al settimo giro, per un motivo preciso. “La pioggia è arrivata quand’eravamo in griglia, ma i miei meccanici mi hanno detto di stare tranquillo, che era per poco” ha raccontato Salac a motogp.com in seguito. Purtroppo il meteo ha smentito questa ottimistica previsione… “Abbiamo scelto le gomme la bagnato, ma non il setting, che invece aveva Arbolino. Per me è stata un po’ più dura.” Si spiega così l’errore commesso quand’era davanti, con l’italiano che invece ne approfitta per prendere il comando e volare via. La bandiera rossa decreta la momentanea sospensione, prima di dare per conclusa la mezza gara. Certo, un “incidente” c’è stato: Salac è scivolato su una pozza d’acqua mentre stava andando nella zona del podio. “Meno male che è successo dopo la gara!” ha dichiarato il pilota ceco con una risata.

La dedica speciale

In generale però non c’è delusione, tutt’altro. “Ad essere sincero non ci credo, non mi aspettavo un podio quest’anno” ha ammesso Salac una volta conclusa la corsa. Ma con una punta di rammarico. “Sono un po’ arrabbiato con me stesso per quell’errore all’ultima curva” ha aggiunto a motogp.com. Poteva arrivare un’incredibile prima vittoria al suo 17° GP in Moto2… Ma è comunque un grande risultato in condizioni quasi impossibili. Il pensiero va alla famiglia ed a tutti coloro che lo supportano, ma non solo. “Voglio dedicare questo podio a Jason.” Dupasquier, lo sfortunato pilota svizzero scomparso l’anno scorso al Mugello. Ricordiamo, da allora Salac ha un tatuaggio speciale, il #50 con due ali, per ricordare l’amico.

Foto: motogp.com