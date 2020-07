Enea Bastianini festeggia il primo successo Moto2, ottenuto domenica a Jerez. Le immagini della serata che gli ha dedicato il suo Fan Club.

Il primo successo in Moto2 meritava un festeggiamento. Enea Bastianini è stato accolto trionfalmente dal suo Fan Club, che ha organizzato a Rimini una serata di festa per lo straordinario successo conquistato a Jerez. Poca gente per non creare un grande assembramento e mascherine d’ordinanza, visto il periodo che stiamo vivendo. Ma c’è stata comunque l’occasione per stappare qualche bottiglia e per una torta celebrativa.

Quello di ‘Bestia’ è stato un successo voluto, ma ottenuto da vero dominatore. In poche curve l’alfiere Italtrans Racing è riuscito a mettere in riga tutti i rivali, dandosi alla fuga e tagliando il traguardo in solitaria. “Il campionato è breve e tutte le gare sono importanti. Ora sono di nuovo nella mischia” aveva dichiarato domenica. Ora è a -2 dal leader iridato Nagashima: Bastianini è pronto a dire la sua nel Mondiale Moto2 2020.

Foto: Marzio Bondi