Moto2: Fernandez-Ogura, è ormai lotta a due? Vietti troppi errori

Il Gran Premio Moto2 a Misano si è concluso con due conferme ed un altro errore tra i protagonisti in campionato. Mentre Alonso Lopez volava verso la sua prima vittoria mondiale, per la gioia di Luca Boscoscuro, più indietro continuava la battaglia mondiale. Celestino Vietti, Ai Ogura ed Augusto Fernandez infatti si sono ritrovati insieme per qualche giro, prima dello zero dell’italiano… Lo spagnolo invece s’è preso il podio di forza, mentre il giapponese ha limitato i danni con un solido 5° posto. Due piloti che non sbagliano più, mentre il terzo si è allontanato parecchio in classifica iridata. Che siano rimasti solo in due per la corona 2022?

Ahi Vietti, cinque zeri sono troppi

Pensare che il fine settimana a Misano stava andando piuttosto bene. Celestino Vietti si era reso anche protagonista di un paio di incidenti, ma in qualifica si era preso una bella pole position. Un ottimo punto di partenza, serviva la pronta riscossa dopo l’errore in Austria, il quarto zero di campionato dopo Austin, Mugello (l’unico per guai meccanici) e Sachsenring. La partenza in gara è stata buona, ma presto tre rivali sono riusciti a passargli davanti, Lopez su tutti, verso il primo grande risultato. Poco male, il GP era ancora molto lungo e c’era tutto il tempo per recuperare, oltre che cercare di tenere a bada Ogura e Fernandez immediatamente dietro di lui. Quando mancano 16 giri alla fine però alla curva Rio avviene l’irreparabile: Celestino Vietti finisce nella ghiaia proprio davanti ai suoi diretti rivali! La disperazione nel box è più che evidente, il 5° errore della stagione 2022 potrebbe essere ormai determinante. A 6 GP dalla fine, l’alfiere VR46 è precipitato ad oltre 40 punti di ritardo dal duo in vetta!

Fernandez e Ogura non si sbagliano più

L’alfiere KTM Ajo (che potrebbe passare in MotoGP nel 2022) ed il pilota Honda Team Asia (che invece la MotoGP non la vuole) non sbagliano più. Anche se non sono in palla, limitano i danni portando sempre a casa punti preziosi. Cosa che invece non sta più riuscendo a Vietti… È stato il caso di Augusto Fernandez in Austria, stesso discorso per Ai Ogura a Misano. Come per Vietti, non sono mancati alcuni incidenti nei giorni precedenti, ma in gara non succede più a nessuno dei due. “Non posso permettermi errori, Ogura non ne sta facendo!” ha sottolineato Fernandez a GP concluso. La classifica sorride ad entrambi, visto che sono sempre lì al vertice, pur a posizioni invertite dopo il GP di San Marino. Fernandez infatti è riuscito a prendersi un podio che è valso la leadership iridata, Ogura tiene il passo a soli quattro punti di ritardo. Protagonisti di quella che sta diventando una battaglia a due per l’iride 2022.