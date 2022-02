Moto2 e Moto3, la stagione 2022 inizia coi test privati a Valencia

Non solo MotoGP in questi giorni. Vari team Moto2 e Moto3 iniziano oggi due giorni di test privati a Valencia, ecco i protagonisti.

Giornate intense non solo per la MotoGP, che ha appena completato lo shakedown a Sepang. In Spagna svariati team Moto2 e Moto3 hanno iniziato i propri test privati in vista della stagione 2022. Nello specifico, oggi e domani l’attività delle due classi minori si concentra sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Conferme, esordi, cambi di casacca, nuovi colori su questo tracciato: vediamo chi è in azione.

Moto3

Iniziamo dalla Moto3 e da MTA Racing, come ci ha confermato il team manager Alessandro Tonucci (qui la prima parte della nostra intervista): due giornate intense con entrambi i piloti, ovvero Stefano Nepa ed il rookie Ivan Ortolá. Attivissimo anche SIC58 Squadra Corse con il suo nuovo acquisto, ovvero Riccardo Rossi, assieme a Lorenzo Fellon. Ma si vede anche CIP con Joel Kelso, giovane ed interessante promessa australiana con già qualche partecipazione mondiale a referto, ed il più esperto Kaito Toba.

Non manca il rinnovato progetto di PrüstelGP, con Carlos Tatay e Xavi Artigas per la prima volta in sella alle loro CFMoto (basate sulle KTM RC4). C’è poi Honda Team Asia con uno dei suoi esordienti, la giovane promessa giapponese Taiyo Furusato, ma si vede anche Tech3 in azione con Deniz Öncü ed Adrián Fernández. Protagonista poi anche Snipers Team con Andrea Migno e ad Alberto Surra, confermato dopo la ‘mezza stagione’ 2021. A referto poi Ryusei Yamanaka, portacolori dell’esordiente team MT Helmets-MSI.

Moto2

Per la classe intermedia invece non manca VR46 Racing Team, che quest’anno schiera la conferma Celestino Vietti (grande speranza tricolore dopo un 2021 in netta crescita) e l’esordiente Niccolò Antonelli. Vediamo poi anche una squadra all’esordio, ovvero Yamaha VR46 Master Camp, che sfrutta al massimo queste giornate con i suoi due rookie Manuel González e Keminth Kubo. C’è pure Marc VDS con la sua conferma Sam Lowes ed il nuovo arrivo Tony Arbolino, carico dopo un 2021 da esordiente tra alti e bassi. Honda Team Asia è schierato anche in middle class con Ai Ogura, un pilota da osservare, e Somkiat Chantra.

I tempi provvisori

Foto: Circuit Ricardo Tormo