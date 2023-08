Non ci sono cambiamenti in GASGAS Aspar Team per quanto riguarda la formazione schierata nella categoria intermedia. Sistemati ufficialmente quindi altri due tasselli in Moto2 con la doppia conferma di Jake Dixon ed Izan Guevara per la stagione 2024. La struttura guidata da Jorge Martinez rinnova la sua fiducia nel pilota britannico, sempre più protagonista nella categoria, e nell’iridato Moto3 2022, che sta vivendo la sua prima stagione in classe intermedia.

Dixon in costante crescita

Le voci MotoGP si erano già spente da un po’, il 2024 sarà una grande occasione per puntare ancora più in alto. Siamo arrivati esattamente a metà stagione e possiamo dire che per il momento è il suo miglior anno di sempre in Moto2. Jake Dixon non ha avuto vita facile col passaggio dal BSB al Motomondiale, ma negli ultimi anni, una volta rimessosi dal grave infortunio ad un polso, si sono visti segnali di crescita sempre più incoraggianti. Nel 2022 sono arrivati i primi podi, quest’anno è ripartito da “abbonato” al 3° posto, fino al primo ruggito: ad Assen ecco la prima agognata vittoria mondiale. È seguita la cocente delusione nel GP di casa, in Austria ha ripreso il suo cammino con un solido 4° posto al traguardo che lo tiene in 3^ posizione in classifica generale, pur a 59 punti di ritardo dal capoclassifica Acosta.

Guevara, debutto Moto2 difficile

Da ricordare che l’esordio vero e proprio è iniziato in ritardo. Izan Guevara, fresco di titolo Moto3, arrivava con tutti i favori del pronostico, ma ci ha pensato un infortunio pre-campionato a smorzare gli entusiasmi. Le difficoltà nei test invernali sono state spiegate quando, oltre alla sindrome compartimentale cronica al braccio destro, è stato rilevato anche un infortunio al legamento triangolare, ovvero un disco fibro-cartilagineo presente nell’articolazione del polso. Addio ai primi due GP dell’anno, il suo 2023 è iniziato solo ad Austin e non ancora al 100% della forma. In Austria però ecco la prima soddisfazione: il 13° posto che vale quindi i primi punti in classe intermedia.

“Una grande squadra per il 2024”

Jorge Martinez ovviamente commenta con grande soddisfazione il doppio rinnovo appena ufficializzato in Moto2. “Abbiamo una grande squadra per il 2024” ha sottolineato il boss della struttura Moto2. “Jake Dixon non ha ancora raggiunto il limite del suo potenziale, ma sappiamo di cosa ha bisogno e come possiamo aiutarlo. C’è la massima fiducia, so che lotteremo per il titolo Moto2 l’anno prossimo.” Serve chiaramente più tempo a Izan Guevara, come detto protagonista di una stagione difficile. “Sta progredendo ed è arrivato a punti in Austria. Stiamo iniziando a vedere quelle scintille che conosciamo bene e di cui sappiamo gli effetti, come dimostrato in JuniorGP e Moto3.”

