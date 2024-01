Moto2, Deniz Oncu: il salto alla ricerca di quel che è mancato finora

Non mancano gli esordienti per la prossima stagione Moto2. Solo Senna Agius non arriva dalla Moto3, come invece succede per tutti gli altri. Continuiamo la carrellata guardando a Deniz Oncu, che sale di categoria con la stessa squadra con cui ha corso in classe minore in quest’ultima stagione mondiale, ma non solo. Pure nel CEV il giovane pilota turco aveva corso con i colori KTM (con cui ha sempre corso nel Mondiale, anche se in Tech3 nel triennio precedente) e di Aki Ajo. La sensazione però è che ad Oncu sia sempre mancato qualcosa per emergere davvero. Riuscirà a trovarlo in Moto2?

Veloce ed agguerrito, ma…

Non si può dire che Deniz Oncu sia tra stato finora tra i più scarsi della Moto3. A volte il suo stile di guida può essere discutibile, ma il talento è innegabile. Da dire però che a livello di titoli in carriera si è fermato all’Asia Talent Cup conquistata nel 2017. Certamente è giovane, ha compiuto 20 anni lo scorso luglio, ma la sensazione è che avrebbe potuto fare molto di più. Rivediamo i suoi risultati: dal 2020, anno di debutto a tempo pieno dopo le cinque sostituzioni nel 2019, la progressione si è vista, questo non si può negare. È mancato però quel pizzico di costanza in più che di sicuro gli avrebbe permesso di arrivare più in alto. Oltre ad un “complesso della vittoria” che è riuscito a togliersi solamente in questo 2023, in cui ha ottenuto i primi tre agognati successi.

Oncu alla prova della Moto2

È anche vero che, col passare degli anni, il giovane pilota turco, da piccolino che era all’approdo mondiale, si è alzato parecchio. Oncu quindi ormai stava piuttosto stretto in sella alla Moto3, era il momento di cambiare categoria. Lo fa con un 4° posto iridato, il miglior risultato in carriera in classe minore, anche se è innegabile che ci si aspettasse già di più dalla giovane promessa di Alanya. La KALEX Triumph, quella che utilizza la maggior parte della griglia Moto2 (tolte le quattro Boscoscuro e le due Forward) sarà certamente più adatta alla sua corporatura. Sarà l’occasione giusta per Deniz Oncu per “sbocciare” davvero? Certamente il 2024 sarà l’anno di assestamento, ma ci si attende qualche segnale.

Foto: Red Bull KTM Ajo