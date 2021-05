Moto2: Dalla Porta, il suo GP migliore si chiude con la squalifica

Lorenzo Dalla Porta perde il suo miglior risultato Moto2. Non rispettata la regola del peso minimo, l'alfiere Italtrans squalificato dal GP di Francia.

Dalla soddisfazione per il miglior risultato Moto2 finora alla delusione nella stessa giornata. Lorenzo Dalla Porta, a ridosso della top ten a Le Mans, si vede infatti totalmente cancellato questo piazzamento dagli Stewards a poche ore dalla chiusura del GP di Francia. Il motivo? La regola del peso minimo non rispettata: il controllo tecnico successivo infatti parla di un peso combinato moto+pilota di 216 kg, quando il minimo consentito è di 217 kg. Inevitabile quindi la squalifica per l’ex iridato Moto3, al terzo zero stagionale.

Ventunesimo in griglia di partenza dopo un’altra qualifica complessa, Dalla Porta ha dato il massimo per risalire, evitando errori o cadute, come invece abbiamo visto ampiamente durante la corsa. Per tagliare il traguardo infine in 11^ posizione, parte di un battagliero gruppetto che si contendeva dalla sesta alla tredicesima piazza (otto piloti racchiusi in poco più di un secondo). Migliorando così il 12° posto ottenuto a Portimao, che ora sfortunatamente torna ad essere il suo miglior piazzamento Moto2 finora.