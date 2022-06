Moto2: Celestino Vietti torna a ruggire, che risposta dopo il Mugello

Un fine settimana in crescendo, concluso col miglior risultato possibile. Celestino Vietti si impone con la forza alla fine di una bellissima battaglia con Canet, conquistando il terzo trionfo di questa stagione. La giusta risposta dopo la grande delusione del Mugello, un bottino di 25 punti che vale l’allungo in classifica generale in primis su Ogura, stavolta costretto a limitare i danni. L’italiano di punta della Moto2 è l’unico ad aver vinto più di una gara in questi 9 GP: in una categoria così livellata è decisamente un forte segnale.

Vittoria di carattere

Celestino Vietti partiva dalla pole position, ma questo non l’ha davvero aiutato. Il pilota VR46 ha perso subito svariate posizioni, trovandosi impegnato in un testa a testa con Ai Ogura in rimonta. In difficoltà il primo e carico il secondo, una situazione che è cambiata presto: Vietti ha trovato il suo ritmo, il rivale invece ha dovuto lottare con il caldo e l’assenza di grip al posteriore. Una gara quindi di sopravvivenza, mentre l’italiano risaliva giro dopo giro. Caduto Roberts, sono rimasti in cinque per il podio, anzi meglio dire due: Canet e Vietti infatti si sono distinti sugli altri, dando vita ad un acceso duello per il primo gradino del podio. ‘Celin’ riesce ad avere la meglio, scatta la festa: è una grande vittoria! Un risultato che allontana un po’ di più i rivali: Ogura è sceso a 16 lunghezze di ritardo, sono 24 per Canet.

“Ci dovevamo provare”

“Una delle migliori battaglie della mia carriera!” Celestino Vietti commenta così il duello col rivale spagnolo, che deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria Moto2. Per l’italiano invece è già la terza, nessuno ha vinto quanto lui in questa stagione! Chantra, Arbolino, Roberts, Ogura, Fernández e Acosta sono tutti fermi a quota un successo. “Joe poteva vincere senza quell’errore” ha ammesso Vietti. “Ma siamo tutti sempre molto vicini, il prossimo weekend può esserci qualcun altro.” Una categoria in cui appare difficile emergere, ma lui ci sta riuscendo. Il GP di Catalunya è un altro capolavoro. “Quando Roberts è caduto mi sono detto che ci dovevamo provare, potevamo vincere.” Detto, fatto. La conferma che l’Italia ha il suo paladino in classe intermedia.

Foto: VR46 Racing Team