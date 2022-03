La vigilia dei gran premi è sempre un concentrato di emozioni forti, per i piloti e per i loro genitori che seguono le gare da casa. In Qatar Celestino Vietti aveva conquistato una splendida vittoria al termine di una prestazione impeccabile, da autentico dominatore. Il giovane pilota piemontese, al suo successo in Moto2, aveva dimostrato talento, maturità e determinazione. Ora come sta vivendo la vigilia della seconda gara stagionale il portacolori della VR46? Lo abbiamo chiesto a suo padre, Michele Vietti Ramus, che seguirà il Gran Premio dell’Indonesia dall’Italia.

“Celestino è abbastanza tranquillo – afferma – L’ho sentito ieri via WhatsApp in videochiamata. Ha fatto qualche giro a piedi in pista per vedere il tracciato. Mi ha fatto vedere le foto della moto in allestimento e mi ha detto che non vede l’ora di ritornare in pista e vedere come va su questa pista nuova”.

In famiglia, invece, come state vivendo questo momento? Siete tesi?

“Siamo tranquilli. Io so che Celestino farà di tutto per fare bene, restando concentrato, anche perché è un tipo molto testardo e tenace, non molla mai”.

I genitori di Celestino Vietti trascorreranno tre nottate svegli così come tutti gli appassionati, incollati alla tv per seguire le gesta dei piloti italiani, assoluti protagonisti in tutte le classi. Ricordiamo intanto gli orari della Moto2.

Venerdì ore 02:55 Prove Libere 1 – 07:10 Prove Libere 2

Sabato ore 02:55 Prove Libere 3 – 06:30 Qualifiche Moto2

Domenica ore 03:20 Warm Up Moto2 – 06:20 Gara Moto2

